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ما حقيقة حمل كيم كردشيان؟

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الخميس 06-11-2014 08:57

نقلت مصادر مقربة من النجمة العالمية Kim Kardashian أن الاخيرة تحمل مفاجأة لجمهورها، وستعلن عنها خلال الحلقة القادمة من برنامجها الواقعي Keeping Up With the Kardashians.

وقال المصدر نفسه إن المفاجأة قد تكون خبر حمل Kardashian بطفلها الثاني، من حبيبها المغني الأمريكي Kanye West.

وقبل أن تعلن Kim بنفسها إمكانية حملها، أثارت التساؤلات حول هذا الموضوع في إطلالتها الأخيرة خلال مشاركتها في حفل LACMA Art & Film Gala، حيث إرتدت فستاناً طويلاً أزرق اللون لم يعكس رشاقتها المعتادة.

يشار إلى أن Kim تواجه الكثير من المشاكل الزوجية في الوقت الحالي، بسبب إهمال زوجها لها، لكن في حال أثبتت خبر حملها، فهذا دليل على أن الخلافات القائمة بينهما بدأت تنتهي.

 

نسختان مطابقتان لكيم كردشيان وكانيي ويست

 

 

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