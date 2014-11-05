حرب النجوم في الكويت بمهرجانين غنائيين

مع اقتراب احتفالات الكويت في موسم "هلا فبراير"، الذي يتزامن مع العيد الوطني وعيد التحرير في شباط/فبراير من العام المقبل، والحفلات الغنائية التي تقام في هذه المناسبة وتشهد مشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، لاسيما الذين تدعمهم شركة "روتانا"، كونها الجهة التي تتولى تنظيم الحفلات بشكل مباشر أو غير مباشر، يترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل تلك الأمسيات وأسماء النجوم المشاركين فيها.

ويبدو أنّ هذا العام لن يمر مرور الكرام، وسيشهد منافسة شرسة بين شركة "روتانا" من جهة وشركة "كندور" من جهة أخرى، التي قررت مؤخراً أنّ تدخل على خط التنظيم هي الأخرى وبنفس مكان إقامة الحفلات في "صالة التزلج"، على أنّ تطلق حفلاتها في أواخر شهر كانون الثاني/يناير المقبل، أي قبل موعد حفلات روتانا المُرتقب في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر إلى "سيدتي نت"، أّنّ نجوم الكويت عبد الله الرويشد ونوال، سيشاركان حفلات فبراير التي تنظمها "روتانا"، بينما يشارك نبيل شعيل في الحفلات التي تنظمها شركة "كندور"، وفق ماتردد مؤخراً.

وفي الوقت الذي تعوّل فيه "روتانا" على مشاركة عمرو دياب بعد غياب عن الجمهور الكويتي، تعتزم "كندور" أن تضم إلى قائمتها النجمة اللبنانية ماجدة الرومي.

وهذه المنافسة بين الشركتين تخلق حرب النجوم أو بالأحرى حرب تكسير العظام، بخاصة أن من يشارك في الحفلات الأولى، لن يشارك في المهرجان الأول بالتأكيد سيغيب عن الحفلات الأخرى.

ووفقاً لمصادر مُطلعة، فإنّ أسماء حسين الجسمي، وعبدالمجيدعبدالله، وراشد الماجد، وبلقيس، وميريام فارس، وأحلام من أبرز الأسماء المُرشحة للمشاركة سواء مع "روتانا" أو مع "كندور" ، ومن المقرر أنّ تتضح خارطة طريق الأسماء في الفترة المقبلة .