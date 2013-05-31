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الأحد.. "كاسك ياوطن" في معهد الفنون المسرحية

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الأحد.. "كاسك ياوطن" في معهد الفنون المسرحية الأحد.. "كاسك ياوطن" في معهد الفنون المسرحية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 1 دقيقة

على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، تعرض مساء اللأحد المقبل، الكوميديا السياسية "كاسك ياوطن" تأليف الشاعر السوري محمد الماغوط ولإعداد وتمصير عادل أنور، وذلك ضمن مشاريع الطلاب للفرقة الثالثة بالمعهد.

المسرحية تنتمي لنوعية الكوميديا السياسية والتي تنتقد الأوضاع الحالية في قالب كوميدي به العديد من الإسقاطات على المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ويقوم ببطولة المسرحية محمد الأباصيري، محمد زيدان، عبد الله هزاع، أحلام فواز، هالة سرور، رضوى عادل، وهاجر جاد، ومن سوريا الطالبين علاء حور وحسام جدعو، أشعار أيمن بهجت قمر وديكور الدكتور أحمد عبد العزيز.

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