الأهلي يمنح الفرصة لمحارب أمام المريخ.. وغالي على الدكة أخيرا

يمنح محمد يوسف المدير الفني للأهلي فرصة الظهور للاعب الوسط الواعد إسلام محارب باختياره أساسيا في المباراة الودية التي تجمع الشياطين الحمر بالمريخ السوداني.

محارب سيدعم وسط الأهلي في مركز الارتكاز الدفاعي بجوار مانجا، ويساعدهما أحمد شكري ووليد سليمان.

ويدافع عن الفريق محمد بركات وسعد سمير ووائل جمعة مع أيمن أشرف، في حين يجلس سيد معوض على مقاعد البدلاء.

أما خط الهجوم، فيقوده السيد حمدي مع دومينيك دا سيلفا المطلوب في نادي المريخ السوداني.

واستعاد الأهلي قائده حسام غالي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ عودته من ألمانيا حيث كان يتلقى علاجه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد بركات - سعد سمير - وائل جمعة - أيمن أشرف

الوسط: مانجا - إسلام محارب - أحمد شكري - وليد سليمان

الهجوم: السيد حمدي - دومينيك