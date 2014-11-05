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رئيس جامعة سوهاج ووفد مرافق له يقدمون التعازي فى ضحايا حادث الكوامل

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رئيس جامعة سوهاج ووفد مرافق له يقدمون التعازي فى ضحايا حادث الكوامل رئيس جامعة سوهاج ووفد مرافق له يقدمون التعازي فى ضحايا حادث الكوامل

توجه وفد من جامعة سوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الي السرادق المقام بمقعد العارف لتقديم واجب العزاء في الشهيدة سارة فتحي.

ثم توجه الوفد الي المستشفي الجامعي للاطمئنان علي حالة الطالبة اسماء محمود بالجناح الاقتصادي بالمستشفي، في الوقت الذي اطمان فيه رئيس الجامعة علي الطالبة سارة صلاح بمستشفي جامعة اسيوط، ويستكمل الوفد غدا الخميس تقديمه العزاء في باقي الشهيدات من بنات الجامعة الذين تعرضوا لحادث اليم اسفر عن مصرع نحو 10 طالبات في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص كان يستقلها الطالبات علي طريق جامعه سوهاج الجديدة .

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