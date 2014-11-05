البابا تواضروس: تم تشكيل لجنة للحوار بين الكنيستين المصرية والروسية

قال البابا تواضروس الثانى نشكر الله الذى أعطانا أن نزور روسيا ونتقابل مع البطريرك كيريل بطريرك الكنيسة الروسية ، وهذه أول مره نزور فيها روسيا الاتحاديه ، وقد كانت زيارة محبة وتعارف مع البابا كيريل والتى تعنى كيرلس ، وقد صلينا قداس فى بطرسبرج وموسكو فى الكنيسة الأرمينيه وقمنا بمنح سر المعموديه لأول طفل قبطى يدعى كيرل من اب قبطى وام روسية .

وأضاف البابا فى عظته الإسبوعية والتى إستأنفها اليوم : تقابلنا مع رؤساء الأديره والرهبان والراهبات وزرننا مجموعه كبيرة من الكنائس ، فيوجد فى روسيا 800 دير و مائه الف راهب وراهبه ومائه الف كنيسة ، وظلت تحت الحكم الشيوعى من 1917 وحتى بداية التسعينات وذاقوا العذابات والاستشهاد وسمعنا قصص مؤلمه ولكنها قويه ومفرحه حفظت الايمان المسيحى ، واستطرد موضحا : خلال الحكم الشيوعى تم تفجير كاتدرائيه ” المسيح المنقذ ” وتحويلها الى حمام سباحه ، ودارت الايام وانتهى الشر وانهارت الشيوعيه وتم بناء الكنيسة بشكلها القديم وافتتحها البطريرك منذ عدة سنوات .

> ولفت البابا فى كلمته إلى وجود تقليد قديم فى الاديرة وهو ” العيش والملح فكان يقدم قبل دخول الاديره ولابد أن نأخذ منها ، وبالكنيسة الروسيه لا يوجد ” مقاعد ” للجلوس عليها وكان المصلون يقفون بالساعات للصلاه ، وكانت الكنائس مليئة بالمصليين من الشباب وكبار السن والاطفال ، كما توجد فى اديرة الراهبات ملاجىء للايتام ، واطلعنا على انشطه كثيرة ، وراينا كيف يقفون بالطوابير لأخد بركة ايقونه واحده .

وأكد البابا تواضروس أنه تم تشكيل لجنة للحوار تضم المطران ايلاريون مسئول الشئون الخارجيه والانبا سرابيون أسقف لوس انجلوس لاستئناف الحوار الذى توقف السنوات الماضية لاسباب عديدة ، لافتا فى عظته الى أن الكنيسة الروسية تعتبر أكبر واقدم كنيسة ارثوذكسية فى العالم يصل اتباعها الى 120 مليون ارثوذكسى .

> كما أكد أنه أصدر كتابا عن العلاقه بين الكنيستين فى القرن ال19 والعشرين باللغه العربيه والروسية وتم ترجمته قبل السفر إلى روسيا فكان فرصه طيبه لتقديمه لكل المسئولين .

> وأشار الى أن الراحل البابا شنودة الثالث قد زار الاتحاد السوفيتى مرتين فى عام1988 بمناسبة مرور الف عام على مسيحيتها و 1972فى لشكر الكنيسه على مشاركتها فى حفل تنصيب البابا شنوده .

> كما تحدث فى عظته عن مهابة واحترام الكنيسة ، فالكنيسه لها عدة أسماء فهى سفارة السماء على الارض وكل وهى بيت الله وباب السماء او عروس المسيح او مسكن الله مع الناس او بيت الصلاه او عمود الحق .

> وأضاف : تهدف الكنيسة الى اعداد الإنسان للسماء ، خلال العشاء مع البطريرك كيرل بطريرك روسيا قال لنا ان الدول الكبرى تشترط على الدول الضعيفه اقتصاديا نظير الموافقه على مساعدتها ، بالسماح بالشذوذ الجنسى ، فانظروا كيف يضل العالم وشدد بطريرك روسيا على ضرورة الحرص على القيم الانسانيه ووصايا الانجيل .

> وأوضح أن كلمة ” الأرثوذكسيه ” تعنى الطريق المستقيم وكيف نعبد الله بشكل مستقيم ، نستخدم ما فى العصر والتكنولوجيا المتاحة ولكن نحفظ المبادئ نقية .