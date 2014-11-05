أهالى قتيل المحلة يطبقون “حد الحرابة” على المتهم

شهدت مستشفى المحلة العام قيام أسرة القتيل هشام محمد وشهرته هشام القطة بتطبيق حد الحرابة على المتهم في المشاجرة التي شهدتها منطقة ابو الحسن بالمحلة ويدعى محمد عباس ،وفروا هاربين مصطحبين جثة القتيل الأول بعد تكسير مشرحة المستشفى.

كما تمكن ضباط المباحث بالمحلة منذ قليل من استعادة جثة القتيل هشام وحيد بعد قيام أفراد اسراته بالهروب بالجثة من داخل مستشفى المحلة العام بعد تكسير مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سمنود المركزي.

وتم نشر قوات أمن ومدرعة امن مركزي داخل مستشفى المحلة العام بعد التحفظ على جثة القتيل الثاني ويدعى محمد عباس بمشرحة المستشفى .