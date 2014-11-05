أبو مازن يعزي السيسي في ضحايا حادث البحيرة

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مساء اليوم الأربعاء برقية تعزية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في وفاة 17 مواطنا مصريا غالبيتهم من الطلبة قضوا في حادث سير أدى إلى احتراق حافلة ركاب كانت تقل طلبة في محافظة البحيرة.

> وعبر الرئيس عباس في البرقية عن أحر تعازيه للرئيس السيسي والشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا بهذا المصاب.. معربا أساه بسقوط هذا العدد من الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وللشقيقة الكبرى كل خير وازدهار.