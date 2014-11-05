مباشر - الزمالك 2-0 حرس الحدود .. حازم يؤكد الفوز

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري من أجل تصدر ترتيب المسابقة.

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الزمالك لعب ست مباريات وله مباراة مؤجلة، ويملك 12 نقطة.

وسجل خالد قمر هدف الزمالك الأول بعد نصف ساعة بعدما استغل خطأ ساذجا من دفاع الحدود.

وعانى الزمالك من إصابة حارسه الأول أحمد الشناوي، والذي لم يستطع استكمال الشوط الأول وخرج مستبدلا ودخل محمود "جنش".

وفي الشوط الثاني، تدخل جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، وسحب أوباما الذي قدم مستوى قليلا ودخل حماد طلبة للمشاركة كظهير أيمن، تاركا مساحة لحازم إمام للعب متقدما.