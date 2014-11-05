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بالصو..وفد من مجلس الوزراء يزور سوهاج لمناقشة عدد من المشروعات

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بالصو..وفد من مجلس الوزراء يزور سوهاج لمناقشة عدد من المشروعات بالصو..وفد من مجلس الوزراء يزور سوهاج لمناقشة عدد من المشروعات

التقى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم بمكتبه وفد مجلس الوزراء الذى يزور محافظة سوهاج اليوم وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على ارض المحافظة فى قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والموقف النهائى لهذه المشروعات ونسبة الانجاز بها والمشروعات التى قاربت بالفعل على الانتهاء وذلك تمهيدا لزيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المنتظرة لمحافظة سوهاج.

حضر اللقاء المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة والمهندس محمود الحواشى المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى جنوب الصعيد واللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومسئولى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب بسوهاج.

 

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