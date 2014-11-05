ضبط سلع تموينية مدعمه قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية‎

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط تاجر يدعى محمد ا م سن 66 تاجر بدائرة قسم شرطة ثان العامريه يقوم بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمه حيث يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم بقصد اعادة بيعه بالسوق السوداء محققا أرباحا غير مشروعة

تم اعداد كمين بمعرفة ضباط الاداره بالاشتراك مع مفتشى التموين بإدارة تموين العامرية و تم ضبطة مستقلا تريسكل بدون لوحات معدنيه محملا بعدد 11 جوال من الدقيق البلدى المدعم زنة الجوال 25 كجم بإجمالى وزن 275كجم و تم تحرير المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابه