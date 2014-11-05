لغز “أبو النجا” وزيرة كل الحكومات ..7 محطات توضح أسباب عودتها للحياة السياسية

كتب .. ثروت منصور

السفيرة والنائبة البرلمانية والوزيرة فايزة أبو النجا البالغة من العمر 63 عاما تفرض نفسها مجددا في منصب مستشارة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى لتكون اول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.

التاريخ والخبرات والمعارك التي تخضها في الداخل والخارج جعلتها أستاذة في العلاقات الدولية تستعين بها مختلف الحكومات المتعاقبة كوزيرة “انقاذ ” قادرة على إدارة الأزمات ولاسيما على المستوى الدولي.

فايزة أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي

وتأتي عودة الدكتورة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا للحياة السياسية كمستشاراة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى بعد ابتعدها عن الأضواء عقب تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر.

دبلوماسية من الطراز الأول

ولا شك أن مشوارها المهني يرشحها لمثل هذا المنصب فالبداية كانت بالإنضمام إلى السلك الدبلوماسي عام 1975، بوزارة الخارجية المصرية كعضو في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشغلت ابو النجا في 1997 حتى 1999،منصب نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأفريقية الثنائية، كما عينت في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 مندوبة لمصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكافة المنظمات الدولية في المدينة السويسرية، كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح، لتصبح أول سيدة في مصر تشغل هذه المناصب.

مقاتلة في معركة طابا

وتظل مشاركة أبو النجا وفي عام 1987، بفريق إسترداد طابا برئاسة السفير نبيل العربى الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أبرز الصفحات والمحطات المشرقة في تاريخ هذه السيدة.

وعملت امستشارة خاصة لدكتور بطرس بطرس غالي، عندما تم انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة عام 1992.

وزيرة كل الحكومات

وقع عليها الأختيار كي تكون وزارة التعاون الدولي بحكومة عاطف عبيد في نوفمبر 2001 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في مثل هذا المنصب في مصر، واستمرت بحكومة نظيف وبعد ثورة 25 يناير شغلت ذات المنصب في حكومات شفيق وعصام شرف والدكتور كمال الجنزوري ولم يتخلى أحد عنها حتى مبارك والمجلس العسكري .

من أقوى 25 سيدة بالعالم

وضعت مجلة «فورين بوليسى» أبو النجا في قائمة أقوى 25 امرأة في العالم، بعد أن وصفتها بـ”المجهولة” .

حاربت الولايات المتحدة

ومن أبرز معاك ابو النجا حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن شنت ضربات قوية ضد منظمات المجتمع المدني في القضية المعررفة باسم «قضية التمويل الأجنبى»، ولاسيما أنها تقدمت بملف هذه المنظمات إلى النيابة وسجنت عدد كبير من الأمريكيين.

رقص وفرح منظمات أمريكا لخروجها من حكومة الإخوان

وأشادت منظمة “هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، لحقوق الإنسان، بخروج فايزة أبو النجا، من التشكيل الوزاري الجديد، في عصر الإخوان واصفة إياها بـ«المثيرة للجدل»، لدورها في الحرب على منظمات المجتمع المدني.