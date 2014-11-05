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سوهاج: دراسة لتغطية ترعة الحريزات والفاوة لتوسعة طريق الكوامل للحد من الحوادث

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سوهاج: دراسة لتغطية ترعة الحريزات والفاوة لتوسعة طريق الكوامل للحد من الحوادث سوهاج: دراسة لتغطية ترعة الحريزات والفاوة لتوسعة طريق الكوامل للحد من الحوادث
قرراللواء محمود عتيق محافظ سوهاج تكليف كلاً من المهندس  شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس جلال قبيصى وكيل وزارة الري لدراسة تغطية ترعة الحريزات والفاوة لتوسعة طريق الكوامل القديم بسبب كثرة الحوادث بهذا الطريق.واوضح المحافظ  بان الطريق يحده من الجهة اليسرى للطريق ترعة الحريزات بعرض يتراوح من 10م الى 15م و بطول الطريق لمسافة 4 كم تقريبا  ثم ترعة الفارة بطول 3 كم حتى قرية الكوامل ويوجود ثلاث كبارى على المجارى المائية على الطريق وسبق مخاطبة المهندس/ رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى فى يناير 2013م  للموافقة على عمل توسعة لهذه الكبارى وعمل صيانة للطريق وتم استعجاله وفى ديسمبر2013 ورد كتاب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ( المنطقة الثامنة بقنا ) والذى تضمن ان الكبارى التى على الطريق تتبع ادارة الرى والصرف بسوهاج وتم التنسيق معها وعمل محاضر بالموافقة على توسيعه وتم ارسال هذه المحاضر الى قطاع الكبارى بالهيئة بالقاهرة للتجهيز والطرح تم تكثيف العلامات الارشادية وعمل مطبات صناعية فى مداخل ومخارج هذه الكبارى لتلافى وقوع الحوادث لحين العمل على توسعتها وفى مايو2014 م  تم مخاطبة المهندس رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى – المنطقة الثامنة بقنا وتم الاستعجال وفى سبتمبر2014م ورد كتاب الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى – المنطقة الثامنة بقنا يفيد بانه تم معاينة الكبارى وسوف يتم لبدء فى تنفيذها فور رسو عملية صيانة كبارى جنوب الوادى على احدى الشركات المتخصصة وقد افاد وكيل وزارة الري في حالة تغطية الترعة يتم اخذ موافقة وزارة الري ويتم التنفيذ علي مرحلتين بعد اعداد الدراسات والتكلفة اللازمة وتوافر الاعتمادات لإحتياج التغطية الي مبالغ طائلة حيث ان التغطية تستلزم انشاء ثلاث كباري بجوار الكباري القائمة بتكلفة 15 مليون تقريباً.

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