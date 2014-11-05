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المؤبد لثلاثة عاطلين بينهم “ميت” لاتهامهم بالسطو المسلح بقنا‎

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المؤبد لثلاثة عاطلين بينهم “ميت” لاتهامهم بالسطو المسلح بقنا‎ المؤبد لثلاثة عاطلين بينهم “ميت” لاتهامهم بالسطو المسلح بقنا‎

5 نوفمبر 2014 | 9:14 مساءً

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دار-القضاء-العالىقضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت، وعبد العزيز فاروق ، وأمانة
> سر محمد عبد العزيز جمعة ، وأبو المعارف عبد الشافى، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين فى واقعة السطو المسلح على العيادات والصيدليات والأماكن العامة بنجع حمادى.تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من ” شريف . م . ع ” طبيب عظام بقيام مسلحين بالسطو المسلح على عيادته الطبية وسرقة مبلغ مالى وبعض المنقولات تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا  من “هشام. ع” و”هانى. ع” و”أبوالحسن. ا”، وتم القبض
> على المتهم الأول والثالث، فى الواقعة رقم 19211 لسنة 2013، المقيدة برقم 2659 كلى
> قنا، وقررت المحكمة حبس المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه على المتهم الأول،
> وطلب شهادة وفاة المتهم الثانى، بعد إعلام هيئة المحكمة بوفاته.

2014-11-05

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