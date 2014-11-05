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حارس الأهلي: جاهز دائما لحراسة عرين الفريق

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حارس الأهلي: جاهز دائما لحراسة عرين الفريق حارس الأهلي: جاهز دائما لحراسة عرين الفريق

عبر أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي عن سعادته بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب، مشيرا إلى أنه جاهز تماما لحراسة مرمى الفريق في أي وقت.

وفاز الأهلي بصعوبة بهدف مقابل لا شيء على المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وظهر أحمد عادل متألقا أمام هجمات المقاولون العرب، ليحمي شباك الأهلي من استقبال هدف في أكثر من مناسبة.

وتحدث أحمد عادل في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة قائلا: " اسعي للحفاظ على تركيزي بشكل دائم في التدريبات، لأكون جاهزا في أي وقت للمشاركة، وهذا ما حدث بعد إصابة شريف إكرامي".

و أضاف " ما زال أمامي الكثير لتقديمه، وأمامنا نهائي الكونفدرالية وكذلك مباريات الدوري، ونريد تحقيق الفوز دائما".

وأشار حارس الأهلي أن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق له دورا كبيرا في المستوى الذي ظهر عليه أمام المقاولون العرب.

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