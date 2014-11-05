بالصور محافظ سوهاج يلتقي مدير الأمن لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمحافظة‎

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اجتماع مع اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج وكافة القيادات الأمنية بالمحافظة لمناقشة الاوضاع الامنية ومخزون السلع الاستراتيجة والمرور داخل المحافظة

وتمت مناقشة توفير اسطوانات البوتاجاز حيث زادت حصة المحافظة هذا الشهر الى مليون و800 الف اسطوانة وبالنسبة لمشكلة البنزين وقلة عدد المحطات وقدمها فهناك خطة لتطويرها أما باقي السلع التموينية فهي متوافرة وحالتها مطمئنة .

كما ناقش الاجتماع ايضا امكانية نقل سوق اخميم الشرقى من امام المعبد حتى يتسنى للسياح الدخول وإضفاء مظهر حضاري علي المنطقة .

كذلك تطرق الاجتماع لناقشة مشكلة الكهرباء حيث تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى بلغت 4500 محضر سرقة تيار منها محضر بـ 170 الف جنية لشركة ادوية الشهر الماضى ، وضرورة متابعة ظاهرة سرقة الكهرباء خاصة فى القرى حيث أن معدل انتشارها في القري اكثر من المدن .

وشدد المحافظ على المتابعة وعمل محاضر للمخالفين وتكثيف الحملات وهناك محولات كهربائية مخالفة بلغت 47 محول ، وبالنسبة للحماية المدنية بالمحافظة فلا ينقصها سوى سلم كبير للوصول للابراج ذات الارتفاعات الكبيرة .

واكد أنه سيتم رصف الطرق داخل المحافظة بداية من الاسبوع القادم ومن يتعدى على الطريق بعمل مطب سيطبق علية القانون بشدة

واقترح اللواء ابراهيم صابر امكانية عمل دار مناسبات خاصة بالمحافظة بدلا من السرادقات التي تقام بالشوراع وتعيق حركة المرور ، وطلب مدير المرور بزيادة عدد الموظفين لديه وتخصيص اماكن اضافية لحجز السيارات ، وناقش الاجتماع ايضا امكانية ترخيص التكتك ومنعه من دخول المدينة واقتصاره على القرى والنجوع ، ودراسة إمكانية فتح الطريق امام كنيسة مارى جرجس كحارة واحدة لتيسير الحالة المرورية .