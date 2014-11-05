أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلب: منع سير سيارات النقل من 11 مساء إلى 6 صباحا والتنفيذ خلال أسبوعين

Google+ Print
محلب: منع سير سيارات النقل من 11 مساء إلى 6 صباحا والتنفيذ خلال أسبوعين محلب: منع سير سيارات النقل من 11 مساء إلى 6 صباحا والتنفيذ خلال أسبوعين

إبراهيم محلب رئيس الوزراء

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس اليوم أن ستعمل بكل قوة على محاربة الاهمال الذى نعتبره ارهابا يجب محاربته مثلما نحارب الارهاب الاسود وانه سيتم استنفار المجتمع كله فى هذه المواجهة.
> وقال محلب فى تصريحات له مساء اليوم ان توجه الحكومة الحالى هو ” لا مجال للاهمال ” وانه سيتم رفع عدد من القوانين والقرارات الرادعة التى تحمى البلاد من الاهمال والكوارث.
> وأوضح محلب انه سيتم تشديد العقوبات فى قانون المرور وتجريم متعاطى المخدرات وفرض غرامات كبيرة للسير عكس الاتجاه تصل الى حد الحبس واعتبارها جناية بالاضافة الى تجريم السرعة الزائدة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات لفرض الانضباط على سيارات النقل على الطرق وسيتم منع سيرها من الساعة ١١ مساء الى السادسة صباحا وسيتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع أو اسبوعين.
> واختتم محلب تصريحاته بدعوة المجتمع كله للاستنفار والتعاون لمحاربة الاهمال ودعا كافة الموظفين وعلى رأسهم مديرى المدارس الى القيام بواجباتهم.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة