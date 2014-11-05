محلب: منع سير سيارات النقل من 11 مساء إلى 6 صباحا والتنفيذ خلال أسبوعين

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس اليوم أن الحكومة ستعمل بكل قوة على محاربة الاهمال الذى نعتبره ارهابا يجب محاربته مثلما نحارب الارهاب الاسود وانه سيتم استنفار المجتمع كله فى هذه المواجهة.

> وقال محلب فى تصريحات له مساء اليوم ان توجه الحكومة الحالى هو ” لا مجال للاهمال ” وانه سيتم رفع عدد من القوانين والقرارات الرادعة التى تحمى البلاد من الاهمال والكوارث.

> وأوضح محلب انه سيتم تشديد العقوبات فى قانون المرور وتجريم متعاطى المخدرات وفرض غرامات كبيرة للسير عكس الاتجاه تصل الى حد الحبس واعتبارها جناية بالاضافة الى تجريم السرعة الزائدة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات لفرض الانضباط على سيارات النقل على الطرق وسيتم منع سيرها من الساعة ١١ مساء الى السادسة صباحا وسيتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع أو اسبوعين.

> واختتم محلب تصريحاته بدعوة المجتمع كله للاستنفار والتعاون لمحاربة الاهمال ودعا كافة الموظفين وعلى رأسهم مديرى المدارس الى القيام بواجباتهم.

أ.ش.أ