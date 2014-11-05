سوهاج: 100جنية مكافأة عن كل سيارة يتم ضبطها بمعرفة رجال المرور تلقي مخلفات الهدم

قـــرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صرف مكافأه قدرها 100 جنية عن كل سيارة مخالفة يتم ضبطها بمعرفة رجال المرور او رجال الادارة المحلية تلقى مخلفات الهدم او القمامة فى الاماكن الغير مخصصة لها من حصيلة الغرامات.

كما اصدر تعليماتة على جميع الوحدات المحلية والجهات المعنية تفعيل احكام القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 2012 م بشأن النظافة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقانون.

وأوضح المحافظ انه فى اطار مواجهة والقضاء على ظاهرة القاء مخلفات الهدم والبناء فى الاماكن الغير مخصصة تقوم المحافظة بحملات مكبرة باشتراك 35 معده ومركبة من الوحدات المحلية كل يوم جمعة من كل اسبوع لرفع مخلفات الهدد والبناء من المدن والمراكز بمتابعة وتحت اشراف المحافظ وتم رفع مخلفات البناء خلال الاسابيع الماضية من منطقة مصنع الهدرجة بمدينة ناصر بحى شرق حوالى 300طن وتم رفع 400طن من منطقة الحلاجة بحى غرب وتقوم الحملة برفع المخلفات بمركز ومدينة اخميم .