مقتل 3 طلاب تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء

لقى ثلاثة طلاب مصرعهم أمام سكن طلابي تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء .

> وذكر موقع أنصار الله اليوم الأربعاء أن مسلحين أطلقا النار على 3 طلاب كانوا في بوابة سكن الاخوة الخيري الجامعي التابع للملتقى الإسلامي للتوعية والتأهل فقتل 3 من الطلاب الذين يسكنون في المبنى .

> وكان مسلحان يستقلان دراجة نارية قد أطلقا النار على الطلاب.