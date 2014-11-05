لقى ثلاثة طلاب مصرعهم أمام سكن طلابي تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء .
> وذكر موقع أنصار الله اليوم الأربعاء أن مسلحين أطلقا النار على 3 طلاب كانوا في بوابة سكن الاخوة الخيري الجامعي التابع للملتقى الإسلامي للتوعية والتأهل فقتل 3 من الطلاب الذين يسكنون في المبنى .
> وكان مسلحان يستقلان دراجة نارية قد أطلقا النار على الطلاب.
مقتل 3 طلاب تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء
لقى ثلاثة طلاب مصرعهم أمام سكن طلابي تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء .