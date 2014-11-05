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الاستخبارات النرويجية ترجح تعرض البلاد لتهديد إرهابي في غضون 12 شهرا

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الاستخبارات النرويجية ترجح تعرض البلاد لتهديد إرهابي في غضون 12 شهرا الاستخبارات النرويجية ترجح تعرض البلاد لتهديد إرهابي في غضون 12 شهرا

النرويج

رجحت الاستخبارات النرويجية أن تتعرض البلاد للتهديد أو أن تشهد محاولة لتنفيذ عمل إرهابي في غضون الـ12 شهرا المقبلين .
> وأوضح المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء أن تنظيم “داعش” إلى جانب جماعات أخرى دعوا إلى تنفيذ هجمات إرهابية في البلدان التي تشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” فيما حذر المركز من أن أفراد الجيش والشرطة وصانعي القرار السياسي في البلاد ربما يكونوا “عرضة للخطر”.
> يشار إلى أن النرويج قررت إرسال 120 جنديا إلى العراق خلال العام الجاري بغرض تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدة قوات الأمن المحلية دون الاشتراك في أية مهام قتالية ذلك إلى جانب إرسال 75 جنديا إلى أفغانستان في أوائل العام القادم للانتشار في كابول وضواحيها .

أ ش أ

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