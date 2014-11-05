رونالدو .. وريث أسطورة ريال مدريد

(إفي): اعتبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني اليوم أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو، الفائز اليوم بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف البطولات الأوروبية، هو "أفضل لاعب في العالم" و"الوريث الشرعي" لألفريدو دي ستيفانو الذي وافته المنية العام الجاري.

وقال بيريز "عاد كريستيانو ليبرهن للعالم أنه من فئة الأساطير وهو نموذج لروح الاحتراف، ويتضح ذلك من سلوكه، يضاف إليه موهبته وحضوره القوي".

وتابع "هناك أمر يدفعه لأن يكون الأفضل ألا وهو شغفه بالتفوق، هذا الشغف لا حدود له. هذه الرغبة في الفوز المستمر الذي يعد أحد أبرز أركان هوية ريال مدريد. الحصول على خدماته فخر لريال مدريد ونموذج لعالم كرة القدم".

كما أبرز "عشقه الجمهور لأنه منح كل شيء على أرضية الملعب. إنه أمر ذي أبعاد خارقة ونجاحاته تتكامل مع قيم ريال مدريد، لأنه يتمتع بنهم لا نهائي للانتصارات التي لا تتوقف"، مثنيا على الدون البرتغالي.

واستطرد "بنى الرمز سانتياجو برنابيو فريقا للريال بالعناصر الأفضل، وكريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم. بأداءه وقوته وعزيمته وتعاونه وروح الفريق، يرغب في مواصلة التقدم وقد نجح في نيل إعجاب زملاءه والجمهور وإشادة كافة المحترفين في عالم كرة القدم".

بالمثل، ذكر "قبل أشهر معدودة فقدنا ألفريدو دي ستيفانو، لكن اليوم بوسعنا أن نؤكد أن هناك وريثا عن جدارة".

من جانبه، أعرب صاروخ ماديرا عن امتنانه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وذلك خلال مراسم تسليم الجائزة.

وقال الدون "أود أن أتوجه بالشكر للزملاء جميعا على عملهم لأنه بدونهم كان من المستحيل الفوز بهذه الجائزة. ولأسرتي التي تقف دوما بجانبي، وللجمهور، ولمؤسسة الريال التي سمحت لي باللعب في صفوف أفضل ناد في العالم ونيل الجوائز الفردية. الفريق هو الأمر الأهم، الجوائز الفردية تروق لي كذلك".

وأوضح "إنه يوم مميز. أشعر بسعادة غامرة وأريد أن أتشاركها مع كل من دعمني منذ اليوم الأول لوصولي إلى مدريد. يراودني إحساس بأن الناس يحبونني كل يوم أكثر وأتعهد للجمهور بأنني سأبذل دوما أفضل ما لدي داخل الملعب مضافا إليه تعطشي لإحراز الأهداف وصناعة أخرى رائعة، لأنه تتبقى لي أعوام أخرى كثيرة في ريال مدريد".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يحصد فيها كريستيانو رونالدو جائزة الحذاء الذهبي، وكانت المرة الأولى في موسم 2007-2008 حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، والثانية في موسم 2010-2011 بقميص النادي الملكي.

وتمكن صاروخ ماديرا من معادلة عدد المرات التي فاز فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي نالها في موسام 2009-2010 ثم 2011-2012 ، وأخيرا 2012-2013.

حضر مراسم تسليم جائزة الحذاء الذهبي، التي أجريت بأحد فنادق العاصمة الإسبانية مدريد، كل من زملاء رونالدو في الفريق سرخيو راموس وإيكر كاسياس وجاريث بيل، إضافة إلى ممثلين عن النادي مثل إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد.