أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على اغلب المناطق يكون ملحوظا على بعض المناطق وقد تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة شرقا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة  وقوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة والداخلية.

الرياح .. شمالية غربية  22- 35 كم /ساعة  فوق اليابسة  بوجه عام، تصل -  55 /60كم/ساعة خاصة فوق البحر .

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. يبلغ ارتفاعه من ثلاثة الى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة و 19 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 49 دقيقة مساء  .
>                                درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     31     21               80        15 .
> دبي                         30     23               75       15 .
> الشارقة                     32    22                70       15.
> عجمان                     30     22               75       15.
> أم القيوين                 31      23              80        20 .
> رأس الخيمة              32      21               80       20 .
> الفجيرة                   37      23               75        35 .
> العين                     33      21               65         15  .
> ليوا                       33     20               85         20 .
> الرويس                  31     22               75          15 .
> السلع                    31      21               75          15.
> دلما                      32     24               80           25 .
> طنب الصغرى          30      24               80            25 .
> طنب الكبرى            30      24              80            25 .
> أبوموسى               31      25               80           25.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية