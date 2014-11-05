الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على اغلب المناطق يكون ملحوظا على بعض المناطق وقد تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة شرقا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة والداخلية.

الرياح .. شمالية غربية 22- 35 كم /ساعة فوق اليابسة بوجه عام، تصل - 55 /60كم/ساعة خاصة فوق البحر .

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. يبلغ ارتفاعه من ثلاثة الى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة و 19 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 49 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 31 21 80 15 .

> دبي 30 23 75 15 .

> الشارقة 32 22 70 15.

> عجمان 30 22 75 15.

> أم القيوين 31 23 80 20 .

> رأس الخيمة 32 21 80 20 .

> الفجيرة 37 23 75 35 .

> العين 33 21 65 15 .

> ليوا 33 20 85 20 .

> الرويس 31 22 75 15 .

> السلع 31 21 75 15.

> دلما 32 24 80 25 .

> طنب الصغرى 30 24 80 25 .

> طنب الكبرى 30 24 80 25 .

> أبوموسى 31 25 80 25.