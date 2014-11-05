السيسي يكلف أجهزة الدولة بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء مدينة رفح الجديدة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بااتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة “رفح الجديدة” كمجتمع عمراني متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وذلك بناء على تقرير المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.

> صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال أن الرئيس السيسي كلف أيضا الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودي ورفع تقرير له.

> كما أكد الرئيس على ضرورة اِستمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاِستقرار لأهالي سيناء الغالية.

> وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيـس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم تقريراً تفصيلياً من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي تم عقده بمقر رئاسة الجمهورية أول أمس الاِثنين بناء على التكليف الصادر منه والذي خَلُصَ إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها وتشمل :

أولا – تفهم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي.

> ثانيا – أن أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري وشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ثالثا - طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح.

رابعا – الحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفاعلة بين مؤسسة الرئاسة وأهالي سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.

> خامسا – رفع كافة التوصيات والمقترحات التي يسفر عنها الحوار لرئيس الجمهورية.