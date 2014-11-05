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50 ألف جنيه إعانة عاجلة من مدرسة الأورمان لأسر ضحايا حادث البحيرة

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50 ألف جنيه إعانة عاجلة من مدرسة الأورمان لأسر ضحايا حادث البحيرة 50 ألف جنيه إعانة عاجلة من مدرسة الأورمان لأسر ضحايا حادث البحيرة

حادث البحيرة

قرر مجلس إدارة مدرسة الأورمان الفندقية بالعجمي في الإسكندرية، تقديم إعانة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسرة كل طالب لقى مصرعه في حادث التصادم المروع، الذي شهدته محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء، و كذلك 25 ألف جنيه إلى كل طالب مصاب في الحادث، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وبذل أقصى جهد ممكن، لإسعاف وعلاج المصابين، حتى يتم شفاؤهم العاجل .
> ونعت مدرسة الأورمان، إلى شعب شهداء العلم من أبنائها الطلاب، الذين ارتقوا إلى بارئهم، وراحوا ضحايا الحادث المفجع الأليم، والذي وقع على الطريق الزراعي، بالقرب من قرية “أنور المفتي”، بمركز “أبو حمص” بمحافظة البحيرة .

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