السيسي يعين فايزة أبو النجا مستشاراً للأمن القومي وأحمد جمال الدين مستشاراً لمكافحة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا اليوم الأربعاء بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الارهاب.

> كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين السيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال ان الرئيس السيسي عقد اجتماعا اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع اللواء أحمد جمال الدين والسيدة فايزة أبو النجا، حيث ناقش معهما رؤيتهما بالنسبة للتحديات المختلفة والخطوات اللازمة لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة.

وقد أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين السفير خالد على مصطفى البقلى أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى فايزة ابو النجا شغلت تولت وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2001 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في مثل هذا المنصب في مصر بقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير، خلال وزارة عصام شرف ووزارة كمال الجنزوري كما شغلت أبو النجا قبل أنضمامها إلى مجلس الوزراء في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكافة المنظمات الدولية في المدينة السويسرية. كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.

وقد بدأت أبو النجا مشوارها المهني بالانضمام إلى السلك الدبلوماسي عام 1975، وذلك عندما التحقت بالعمل في وزارة الخارجية المصرية. وكانت أولى مهامها في الخارج هي عضوية البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث مثلت مصر في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، وكذلك في اللجنة الثالثة المعنية بموضوعات الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان.

نتخبت فايزة أبو النجا عام 2010 كعضو بمجلس الشعب عن مدينة بورسعيد، حيث فازت باحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة .

واللواء أحمد جمال الدين كان قد شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام قنديل منذ أغسطس 2012 حتى يناير2013 خلفا لمحمد إبراهيم يوسف، وكان قد عين سابقا في منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوي .