نقابة المهندسين تعد تقريراً هندسياً حول حالة الهرم “زوسر “

أبدأت النقابة العامة للمهندسين إعداد تقرير هندسي حول حالة الهرم “زوسر”، للرد على ما أشيع بشأن انهيار أجزاء منه، وأفضل الأساليب العلمية لترميمه ومعالجة أي تلفيات من المحتمل أن تكون قد أصابت هذا الأثر التاريخي النادر، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية للسلامة الإنشائية للآثار التاريخية.

> جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة اليوم حول نتائج زيارة تفقدية قام بها وفد النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وذلك في إطار حرص نقابة المهندسين على تفعيل دورها كأستشاري للدولة.

وأوضح البيان أن الزيارة تمت بالتنسيق بين النقابة العامة وجمعية المعماريين المصريين لتفقد الوضع الحالي لهرم “زوسر” والوقوف على حقيقة ما يشاع حول انهيار أجزاء منه أثناء ترميمه.

وقدم الدكتور حسن فهمي استشاري مشروع ترميم الهرم شرحا تفصيليا تناول خلاله مراحل الترميم وما تم من خطوات فعلية، لافتا إلى أن العمل توقف بالمشروع منذ شهر مارس 2013 لعدم وجود الدعم المادي كما قام بعرض بشرح تفصيلي لما كان عليه الوضع قبل بدأ الترميم حتى توقف العمل.

> وتم الاتفاق بين أعضاء الوفد على أن يقوم كل عضو بكتابة تقرير تفصيلي على أن يتم تسليمه لرئيس الشعبة المعماريين للوصول إلى النتائج التي يتم من خلالها رفع التوصيات لكافة الجهات المعنية.

يذكر أن الوفد ضم كلا من المهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية ورئيس جمعية المعماريين المصريين المهندس سيف أبو النجا والدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بهندسة القاهرة والمهندس حمدي السطوحي استشاري المتاحف والمباني الأثرية والدكتور نبيل غالى نائب رئيس جمعية المعماريين المصريين.

> جدير بالذكر أنه سبق تلك الزيارة الميدانية أكثر من لقاء بين الفريق المشكل من جهة النقابة والاستشاري المختص بالترميم ومسئولي وزارة الآثار لبحث الوضع الحالي للهرم.