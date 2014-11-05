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ليبرمان يحمل عباس مسئولية التحريض على الهجوم في القدس المحتلة

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ليبرمان يحمل عباس مسئولية التحريض على الهجوم في القدس المحتلة ليبرمان يحمل عباس مسئولية التحريض على الهجوم في القدس المحتلة

ليبرمان

ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الأربعاء بأن الهجوم في القدس المحتلة كان نتيجة تحريض الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
> وخاطب ليبرمان المجتمع الدولي، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، قائلا إن ” قيادة مثل السلطة الفلسطينية، التي تمجد وتشجع الإرهاب، تخلق كيانا “إرهابيا” لن يؤدي إلا لمزيد من إراقة الدماء”، على حد تعبيره.
> وكان راديو إسرائيل قد زعم أن منفذ هذا الحادث يدعى إبراهيم العكاري من نشطاء حركة حماس الذي سبق أن أفرج عن شقيقه ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، حيث قام العكاري، الذي كان يقود سيارة تجارية، بدهس عددا من المشاة لدي خروجهم من قطار في محطة واقعة بحي الشيخ جراح، مما أدى إلى مقتل وإصابة 14 إسرائيليا، مشيرا إلى مقتل منفذ هذا الحادث.

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