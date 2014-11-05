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المصري يتصدر الدوري الممتاز بفوزه على سموحة بهدف للاشىء

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المصري يتصدر الدوري الممتاز بفوزه على سموحة بهدف للاشىء المصري يتصدر الدوري الممتاز بفوزه على سموحة بهدف للاشىء

النادي المصري

تصدر الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، الدوري الممتاز مؤقتا بفوزه على نظيره سموحة بهدف مقابل للاشىء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم.
> أحرز هدف فريق المصري اللاعب أحمد رؤوف في الدقيقة 87 من ضربة جزاء، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد فريق سموحة عند عشر نقاط في المركز العاشر.
> وشهدت الدقيقة 21 من المباراة فرصة خطيرة عندما حاول حارس المرمى محمد صبحي المرور من أحد لاعبي المصري لتهرب الكرة منه لتصل لأحمد رؤوف والمرمي خال، ليصوب رؤوف الكرة وتقترب من خط المرمي، ليظهر إبراهيم حسن الذي استطاع الجري أكثر من 25 ياردة وشتت الكرة من على خط المرمي ومنع الهدف.

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