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النيابة تقرر حبس ثلاثة أشعلوا النيران في تاجر ومنزله عقب سرقته

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النيابة تقرر حبس ثلاثة أشعلوا النيران في تاجر ومنزله عقب سرقته النيابة تقرر حبس ثلاثة أشعلوا النيران في تاجر ومنزله عقب سرقته

قررت نيابة فوة ، اليوم الجمعة، تحت إشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بحبس ثلاثة أشقياء بمدينة فوة 4 أيام على ذمة التحقيق، لأشعالهم النيران في جسد وشقة تاجر أدوات كهربائية بعد صعقه بالكهرباء وسرقة شقته .

وكان قد تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من أهالي مدينة فوة بقيام “م. ك” يسكن بجوار المجني عليه أحمد خميس، تاجر أدوات كهربائية، بالاتفاق مع صديقيه “خ.م.ن “34 سنة و”م.أ.ل” 33 سنة، على دخول مسكن جاره ليلا وسرقة أمواله التي يحتفظ بها داخل المنزل تحت التهديد واقتسامها فيما بينهم.

وأثناء دخول المجني علية الي منزلة ليلا فوجئ بشخصين يدخلان خلفه ويغلقان باب الشقة خلفهما وطلبا منه تسليمهما المبالغ التي بحوزته، وحينما رفض قاما بصعقه بصاعق كهربائي ونفذا جريمتهما وسرقا أمواله وأشعلا النيران في أثاث الشقة والتاجر نفسه لإخفاء معالم جريمتيهما وفرا هاربين.

ونزل التاجر والنيران تشتعل بجسده مستغياًبالأهالي، الذين قاموا بإخماد النيران المشتعلة بجسده، وألقت الشرطة بعد مطاردة مثيرة القبض على ثلاثة أشقياء، حيث كان الثالث في الانتظار بالشارع لمراقبة المنزل، وتم إسعاف المجني عليه وإنقاذه من الموت حرقا بعد نقله إلى مستشفى فوة المركزي، حيث تبين إصابته بإصابات بالغة بحروق بالظهر والجانبين والأرجل واليدين والقدمين، وتولت النيابة التحقيق.

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