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“الشباب والانتخابات” ورشة عمل ينظمها حزب الصرح بالتعاون مع تحالف 30 يونيو.. غداً

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“الشباب والانتخابات” ورشة عمل ينظمها حزب الصرح بالتعاون مع تحالف 30 يونيو.. غداً “الشباب والانتخابات” ورشة عمل ينظمها حزب الصرح بالتعاون مع تحالف 30 يونيو.. غداً

 

المهندس طارق نديم، رئيس حزب الصرح المصري

ينظم حزب الصرح بالتعاون مع تحالف شباب 30 يونيو ورشة تحت عنوان ” الشباب و الانتخابات ” هى اول الانشطة الخاصه بمبادرة” شارك و راقب و ابنى بلدك ” تحت رعايه المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح و ذلك غدا الخميس 6 نوفمبر و لمدة 3 ايام متواصله بفندق جراند بيراميزا بالهرم .
> اكد المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصرى الحر على أهمية رعاية وتأهيل الشباب فهم رجال الغد ومسئولى المستقبل و لابد من الاهتمام بالتكوين السياسي للشباب و تدريبهم للمشاركه فى الانتخابات القادمه و في كيفية اختيار الشخص المناسب للانتخابات على معايير سليمة يستطيع أن يدركها بسهوله بعد التدريب العلمى والعملى السليم وفى دوائرهم.
> و اضاف نديم انه على كل الاحزاب ان تعمل خلال الفتره القادمه على اعداد قاده جدد من شباب المستقبل ، فالشباب يمثلون قوة لا يستهان بها ، قادره على فعل الكثير و الكثير و على البناء اذا تم الاهتمام بها و تنمية مهاراتها الفكريه و السياسيه ليصبحوا قادرين على للمشاركه فى اعداد خطط لبناء المستقبل.
> و قال محمد المراغي امين شباب حزب الصرح ان المبادرة تهدف من خلال ورشه العمل الى تدريب 300 شاب و فتاه كمرحله اولى و يقوم بالتدريب مؤسسه ملك حفنى ناصف للتنمية الانسانيه و ان المبادرة ستقدم 4 دورات اخرى نصف شهريه بمشاركة معظم شباب الحزب و التحالف فى معظم المحافظات على مستوى الجمهوريه .
> و من جانبه قال محمد حسن  المنسق العام لتحالف شباب 30 يونيو إن انعقاد ورشة العمل و الدورات القادمه تشمل النظم الانتخابية والتوعية الانتخابية ومراقبة الانتخابات، وهدفنا في خلال عام خدمة وتدريب أكثر من 150 ألف شاب في جميع محافظات حتي يستطيعوا النهوض بتنميه المحليات وطرح حلول للمشكلات المحلية وتخريج كوادر سياسيه فى محافظتهم واتخاذ القرار والمشاركة فى خوض المحليات، لبناء جيل جديد من الشباب الواعي الذي يخدم الوطن.

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