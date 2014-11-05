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وصول الذهب إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات

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وصول الذهب إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات وصول الذهب إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات

أرشيفية

هبط الذهب دون 1150 دولارا للأوقية، الأربعاء، لأدنى مستوى منذ منتصف 2010، ليمهد الطريق أمام تراجعه لمستوى 1000 دولار، إذ أضعفت قوة الدولار والأسهم شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وكانت خسائر الفضة أكبر، لتنزل لأقل سعر لها منذ فبراير 2010، متجاوزة 15 دولارا بقليل.

وهبط في المعاملات الفورية إلى 1143.66 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل 2010، قبل أن يتعافى قليلا ليجري تداوله منخفضا 2.0% عند 1145.05 دولار للأوقية.

وقال محللون حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية إن المعدن قد يبلغ مستوى 1000 دولار للأوقية، بعد أن نزل دون مستوى الدعم 1150 دولارا.

وفقد المعدن النفيس نحو 1000 دولار للأوقية خلال الأسبوع الماضي ليحيي ذكريات انخفاضه المذهل على مدى يومين العام الماضي، الذي أطلق موجة بيع ضخمة بعد 12 عاما من المكاسب.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 23.20 دولار للأوقية، إلى 1144.40 دولار.

وانخفضت الفضة نحو 5% لتصل إلى أقل سعر لها في أربع سنوات ونصف السنة عند 15.17 دولار، وانخفضت في أحدث التداولات 4.4% إلى 15.28 دولار.

وبين المعادن النفيسة الأخرى نزل سعر البلاتين 1.3% إلى 1197.10 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 2.6% إلى 762.45 دولار للأوقية.

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أونا

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