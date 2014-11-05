دراسة: 3 أكواب من الحليب في اليوم سم قاتل

أثبتت نتائج أبحاث طبية أن الحليب هو سم قاتل يحمل الموت باكراً لمن يبالغ بالعيار ويتناول منه 3 أكواب يومياً كمعدل، أي لتر وربع اللتر كل 48 ساعة تقريباً.

> وأكدت النتائج أن “القاتل” في السائل الأبيض، هو “الغالكتوز” المعروف كنوع من السكر يؤدي تناوله إلى ما يسميه العلماء oxidative stress الإجهادي التأكسدي، والمسبب بالتهاب يختل معه نظام التوازن بالقدرة على إزالة السموم.

> وقال ميكالسون إن الحيوانات التي خضعت للتجارب والأبحاث العلمية في المختبرات ماتت قبل غيرها حين تم حقنها بمادة “الغالكتوز” وأن التجارب شملت 61433 امرأة، أعمارهن كانت من 39 الى 74 سنة حين البدء بالأبحاث عليهن، إضافة الى 45339 رجلا، أعمارهم من 45 الى 79 سنة، وجميعهم كانوا يدونون كمية الحليب التي يتناولونها يوميا طوال 20 سنة للنساء و11 للرجال “وأثناءها توفيت 15541 منهن، فيما تعرضت 17252 لكسور وتشققات في العظام، بينها 4259 كسرا في عظام الورك” في إشارة منه إلى أن الحليب لا يساعد على تقوية العظام كما كنا نظن.

> وجد الباحثون أيضا أن النساء اللاتي تناولن 3 أكواب من الحليب، أو أكثر يوميا، كن 1.93 مرة أكثر قابلية للوفاة ممن تناولن أقل من كوب واحد يوميا، أي أن خطر الموت الباكر ارتفع 15% مع كل كوب يومي من الحليب في العشرين سنة. أما الرجال فلوحظ ظهور ما يسميه الأطباء interleukin 6 لديهم، جراء تناولهم للسائل الأبيض، مع عدم ظهوره لدى النساء.

> أيتها الأم احذري، الحليب قد يقتل جنينك

حذرت الخبيرة الألمانية هيلديغارد ديبرتين من تناول منتجات الحليب الطازج “الخام” أثناء الحمل، لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا الخطيرة التي تُلحق أضرارا جسيمة بالجنين كالإصابة بمشاكل في الدورة الدموية أو بأضرار في الأعضاء أو المخ، كما أنها قد تؤدي إلى حدوث ولادة مبتسرة “مبكرة” أو إلى الوفاة في أسوأ الأحوال.

وأشارت الخبيرة إلى أن أعراض إصابة الحامل ببكتيريا الليستيريا تتمثل في الحمى والرعشة ومشاكل الجهاز الهضمي، مؤكدة على ضرورة الذهاب إلى الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض وذلك نقلًا عن مجلة “لها”.