إحباط محاولة تسلل 150 شخصاً إلى الحدود مع ليبيا

تمكن ضباط أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع القوت المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تسلل 150 شخصًا بينهم 4 فلسطينيين وسوداني الحدود المصرية الليبية، وتم ضبطهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين بالتواجد فيه بدون تصريح بنطاق مدينة السلوم.

وكان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط 150 شخصًا منهم 27 من المنيا و26 من البحيرة و18 من أسيوط و1 من الإسماعيلية و1 من كفر الشيخ و5 من الشرقية و1 من مطروح و3 من الغربية و6 من الجيزة و6 من الفيوم و16 من بني سويف و17 من قنا و4 من المنوفية وواحد من القاهرة و6 من سوهاج و7 من الدقهلية و4 فلسطينيين، ومواطن سوداني الجنسية، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية.

> تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.