8 نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء

يؤدي الهواء الجاف والبارد إلى ايقاع الخلل في توازن البشرة مما يجعلها حمراء ومتحسسة وموجبة للحك. إلا أنه يمكنك مواجهة العوامل المسببة لهذه المشاكل ومحاربتها وتأمين الحماية للبشرة باتباع النصائح التالية:

استعمال الحاجب الشمسي

> لا تهملي استعمال الحاجب الشمسي حتى في فصل الشتاء. فمن المهم حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية في أيام الشتاء الباردة. قبل الخروج من المنزل، أبسطي كريم الترطيب المشتمل على مؤشر وقاية SPF30 أو أكثر على كل المساحات المكشوفة من جسمك ووجهك.

استخدام جهاز الترطيب

> استخدمي جهاز الترطيب في المنزل أو المكتب لإضافة المزيد من الرطوبة إلى هواء الشتاء الجاف ولإبقاء بشرتك رطبة. شغلي جهاز الترطيب في الغرفة التي تمضين أكبر وقت فيها.

ترطيب البشرة بشكل متواتر

> حافظي على صحة البشرة عبر ترطيبها جيداً بعد غسلها. ربتي البشرة بنعومة لتجفيفها بعد الاستحمام، ثم غلفيها بطبقة سميكة من كريم الترطيب بهدف حبس الماء داخل البشرة. يستحسن استعمال الكريم الغني التركيبة خلال فصل الشتاء، ولا تنسي ترطيب اليدين أيضاً باستمرار. فالغسل المتكرر لليدين يجعل بشرتهما جافة. أبسطي كريم ترطيب اليدين بعد غسلهما في كل مرة، واستعملي القفازات الواقية عند غسل الأطباق أو تنظيف المنزل.

اختيار مستحضر التنظيف

> إن استعمال الصابون القاسي يسبب الحكة والجفاف في البشرة. إبتعدي عن أنواع الصابون التقليدية لأنها تحتوي عادة على عطور ومكونات مسببة للحساسية، واستعملي بدل ذلك هلام التنظيف المرطب والخالي من العطور.

تبديل مستحضرات العناية بالبشرة

> مع تبدل الموسم، يجدر بك تبديل روتين العناية ببشرتك. في أشهر الشتاء، اختاري مستحضرات التنظيف المرتكزة على الكريمات، وخففي قدر الإمكان من استعمال مستحضرات التعقيم والتونيك، لأنها تحتوي بمعظمها على الكحول التي تجفف البشرة إبحثي عن المنتجات الخالية من الكحول (أو المشتملة على القليل فقط منها) إلا إذا كانت بشرتك دهنية بإفراط. وفي الليل، استخدمي كريم الترطيب الغني.

تناول الغذاء السليم وشرب الماء

> حين تكون البشرة جافة جداً، يمكن معالجة المشكلة عبر تناول الأطعمة أو مكملات الطعام المشتملة على أحماض أوميغا 3 أو أحماض أوميغا 6 الدهنية، مثل زيت السمك وزيت الكتان. ولا تنسي طبعاً شرب الكثير من الماء بالترافق مع ترطيب البشرة من الخارج.

عدم الاستحمام بالماء الساخن

> قد تكون مغرية جداً فكرة الاستحمام بالماء الساخن في أيام الشتاء الباردة، لكن الماء الساخن يجفف البشرة عبر سلبها الزيوت الطبيعية. لذا، استحمي بالماء الفاتر، شرط ألا تتعدى فترة الاستحمام 5 إلى 10 دقائق. تجنبي أيضاً استعمال الماء الساخن عند غسل اليدين. فإذا احمرّت بشرة اليدين عند غسلهما، يعني ذلك أن الماء ساخن جداً.

ارتداء الملابس المناسبة

> هناك العديد من الأقمشة الرائجة خلال الشتاء التي تسبب الحساسية وتفاقم مشكلة جفاف البشرة. لا تدعي الملابس الصوفية والخشنة تحتك مباشرة ببشرتك لأنها قد تسبب الحكة والجفاف. ارتدي أولاً الملابس القطنية الناعمة، ثم ارتدي فوقها الكنزة الصوفية السميكة. وإذا أردت وضع القفازات الصوفية، ضعي أولاً قفازات من القطن أو الحرير وذلك نقلًا عن مجلة “لها”.