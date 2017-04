كحل جل مقاوم للماء من Wow by Wojooh

بيروت- سيدتي نت

محدّد عينين جديد مركب خصيصاً لتلبية احتياجاتك ومقاومة العوامل الخارجية

جل تحديد العينين مقاوم للماء وللتلطخ ويدوم طوال النهار (و طوال الليل إذا لزم الأمر)

ريشة استثنائية مستوحاة من ريشة خبراء التجميل لضمان حصولك على المكياج الأفضل على الإطلاق.

الحقائق: تفتخر محلات وجوه الرائدة في مجال التجميل في منطقة الشرق الأوسط بتقديمThe Little Black Pot – Waterproof Gel Eye Liner كحل جل مقاوم للماء، أحد مستحضرات الرئيسية ضمن مجموعة التجميل Wow by Wojooh.

ما الذي يميز هذا المنتج عن غيره؟

سألنا المتسوقات لدى محلات وجوه كيف يحلمن بتحديد عيونهن، وقمنا ببحوث معمقة لنأتي بهذا الأناء الصغير الذي يؤمن السعادة المطلقة لك.

تم انتاج The Little Black Potباستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا والخبرة التجميلية. وهو عبارة عن محدد عيون سائل مقاوم للماء والتلطيخ بلون أسود قاتم، ويؤمن خطوطاً دقيقة وجريئة تدوم طويلاً وبشكل رائع.

تركيبته الهلامية تنساب بسهولة بفضل الفرشاة المتخصّصة التي تساعدك على رسم خطوط محددة مثالية أو مكياج دخاني ملفت.

أضفنا أيضاً نشرة تعليمية داخل الغلاف لإرشادك على كيفية وضع الجل ولمساعدتك للظهور بثلاث طلات مدهشة.

تم انتاج محدد العيون خصيصاً لجمالك الشرقي حيث يأتي The Little Black Pot بلون أسود حاد أطلقنا عليه اسم Black Leil. يتميز بتركيبة سريعة الجفاف تسمح لك بوضع كحل الجل والخروج من المنزل في دقائق. ضربة واحدة من الريشة تدوم لساعات. وبما أنّه صمّم ليلازم عينيك، أنت بحاجة إلى مزيل مستحضرات التجميل المقاومة للماء للتخلّص منه. هذا الأناء من أساسيات صندوق مكياج السيّدة العصريّة!

مميزاتThe Little Black Pot كحل جل مقاوم للماء:

• تركيبة هلامية مقاومة للماء تدوم طويلاً وتنساب بسلاسة لوضعها بسهولة تامة.

• خطوط نقيّة وملساء تؤمنها الريشة الاستثنائية المستوحاة من ريشة خبراء التجميل.

• يسهل مزجه لخلق طلة دخانية دراماتيكية وبدون أي تلطيخ.

• لون أسود داكن حاد – Black Leil – يمتاز بتركيبة تجفّ بسرعة، ويعطي مظهراً حريريّاً غير لامع.

ارشادات ونصائح مقدمة من أخصائيي الجمال في محلات وجوه.

• لمكياج عيون القطط ، أرسمي خطاً على طول رموشك العليا، ثمّ ارسمي خطاً آخر من منتصف خطّ الرموش العلوي نحو زاوية العين الخارجية. قومي بملأ الشكل لجعله عريضاً ثم أكملي رسم التحديد من منتصف خط الرموش العلوي باتجاه زاوية العين الداخلية.

• لمظهر Desert Queen، قومي بتحديد خط الرموش العليا باتجاه زاوية العين الخارجية، عرضي الخط من منتصف عينك حتى الزاوية الخارجية، ثم املئي الشكل ومديه حتى زاوية العين الداخلية.

• لتحقيق طلة Double Winged، قومي بتحديد العين من منتصف خط الرموش العليا، ثمّ مرري الآيلاينر مجدداً حتى زاوية العين الداخلية. ثم ارسمي خطاً موازياً مباشرة أسفل خط الرموش السفلي وباتجاه زاوية العين الخارجية، ومدي الخطين إلى الخارج بشكل متوازي. انتبهي أن تتركي مسافة بين الخطين المتوازيين.

تم اختبار هذه المجموعة تحت إشراف إخصائيي العيون وهي متوفّرة حصرياً لدى محلات وجوه في المنطقة ( السعر 90 درهماً).

محلات وجوه التي كانت تُعرَف سابقاً باسم Faces هي محلات بيع مستحضرات التجميل المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، وتضم أكثر من 70 متجراً موزّعة على 10 دول في المنطقة. محلات وجوه هي المرجع المحلي الذي يشارك السيدات عشقهن للجمال.