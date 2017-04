مكياج الأعياد من سيفورا

GOLDEN PARTY: تُعتبر مستحضرات "صُنع في سيفورا" هدايا رائعةً تصعب مقاومتها، وهي تقدّم لك باقةً متنوّعةً لا بدّ من اقتنائها: لوحات الألوان وملمعات الشفاه وأطقم المكياج... وهي جميعها مبتكرة لإرضاء الفتيات اللواتي يردن الاستمتاع بالتبرّج! ها إنّ سيفورا توجّه لكِ دعوةً تستحيل مقاومتها للاستمتاع بحفلٍ يشعّ جمالاً ذهبياً!

CHRISTMAS ORNAMENT LIP GLOSS: يمتاز ملمّع الشفاه باللون الزهري الزاهي وبعبوته الدائرية التي تحاكي شكل كرة الثلج. وهو بالتالي الهدية المثالية بمناسبة الأعياد! لا بدّ لكِ أيضاً من تزيين شجرة الميلاد بهذه الكرة الجميلة المتلألئة!

KISS KISS GLOSS UNIVERSAL PINK

تحتوي هذه العلبة المعدنية الجميلة على ملمّع باللون الزهري لتزيين الشفاه والتألق بإطلالة تسرق الأضواء... هل تتساءلين عن اللصاقة الموضوعة على العبوة؟ كلمة "To" أي "إلى" ... كلّ الحسناوات العصريات، “From” أي "من"... كلّ اللواتي يعشقن الجمال الأنيق النابض بالحياة. متوفرة باللون الزهري الزاهي.

VIP PASS EYESHADOW PALETTE :تتيح لك لوحة ظلال العيون هذه أن تأخذيها معك أينما ذهبتِ وتضعيها بسلاسة في أصغر جزادين السهرات حتى. وهي بمثابة كنز حقيقي دفين يحتوي على ظلال العيون الأساسية التي تحمل توقيع سيفورا للاستمتاع بإطلالة أنثوية آسرة للحفلات!

PERFECT NIGHT OUT* EYE SET: نقدّم لك الطقم المثالي للتنعّم بإطلالة مكياج فائقة السحر في السهرات!

- ماسكارا Outrageous Volume Dramatic Ultra Black لإطالة الرموش

- قلم كحل أسود صغير، بقوام كريمي ولون حاد لإبراز العيون

- مسكارا وقلم تحديد للعيون في آن باللون الذهبي اللماع للاستعمال كقلم تحديد للعيون أو كمسكارا للرموش بغية الاستمتاع بإطلالة تلائم فترة الأعياد

FRESH BEAUTY TO GO: تستطيع الفتاة الحسناء المُحبة للحرية والتي تعشق الحفلات أن تحمل معها إلى أي حفلٍ كان الطقم المثالي لرتوشة إطلالتها نهاراً أو ليلاً. فهو يحتوي على ظلّ عيون Colorful Satin Corset القابل للإزالة ومسكارا Full Action Extreme Effect 01 noir وملمع للشفاه قادر على التكيّف مع درجة حموضة بشرتك لتحصلي على لون يناسبك، فضلاً عن بودرة تحمير مرطبة للبشرة. وهكذا ستنعمين بنضارة ما بعدها نضارة!

THE BEST OF SEPHORA: إسم المستحضر غنيّ عن التعريف... مستحضرات فاخرة، أكسسوارات ضرورية، مستحضرات أساسية للعناية بالبشرة، نصائح لوضع المكياج... كلّها موجودة في هذا الصندوق الذهبي الرائع الذي يحتوي على مستحضرات المكياج "صنع في سيفورا" بالحجم الكامل، والتي من الضروري اقتناؤها!

مسكاراVolume Noir Dramatic Volume Outrageous باللون الأسود

ظل العيون Sephora Colourful Eyeshadow - N49 Be on the A-list

Sephora Rouge R04 The Red- أحمر شفاه كريمي

طلاء الأظافر Colour Hit - L42

قلم لتحديد العيون مقاوم للمياه باللون الأسود Black waterproof contour eye - يدوم 12 ساعةً

بودرة تحمير Sephora Blush - Romantic Rose

قلم تحديد الشفاه Waterproof Universal

فرشاة #61 Sephora powder shadow brush

ماسك Sephora Rose ترطيب البشرة وتفتيحها

4 EYE LOOK BOOKS

4 كتب = 4 لوحات ألوان = 4 قصص. فالمعادلة الناجحة من لوحات ألوان ظلال العيون هذه هي 4 قطع تحتوي كلٌّ منها على 5 ظلال عيون لافتة للنظر + مرآة+ دليل "تعليمي". والنتيجة: عدد لامتناه من الإطلالات العصرية.