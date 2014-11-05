أنجلينا جولي تنوي دخول معترك السياسة
الأربعاء 05-11-2014 13:37
كما أفصحت النجمة عن بعض العهود التي تبادلاها، وكانت مقترحة من أطفالهما، على رأسها أن يقدّم أحدهما الاعتذار إلى الآخر، إذا أخطأ.
وفي خلال المقابلة، أعربت Angelina عن رغبتها بشكل كبير في خوض غمار عالم السياسة.
وعن الأسباب التي تدفعها إلى الرغبة في خوض مجال السياسة، قالت Angelina: "عندما تعمل في مجال العمل الإنساني، تصبح على يقين من أنه يجب أخذ السياسة في الاعتبار، لأنك إذا أردت أن تحدث تغييراً جذرياً، يجب أن تتحمل مسؤوليّة".
وذكرت النجمة أنها تعتقد أن عملها السينمائي من الممكن أن يشكل عائقاً أمام احتمال ترشّحها لمنصب رسمي، لأنها حتى الآن لا تعرف أين يمكنها أن تعطي أكثر.
يُذكر أن الثنائي Angelina Jolie و Brad Pittيتشاركان حالياً بطولة فيلم " By the Sea".
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