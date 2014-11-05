أنجلينا جولي تنوي دخول معترك السياسة

صرّحت النجمة العالمية Angelina Jolie في حديث لها إلى مجلة "Vanity Fair" الأمريكية بأن زواجها بشريك حياتها Brad Pitt أعطاها شعوراً مختلفاً، ومميزاً، وكأنها علاقة جديدة.

وتحدّثت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مجلة "Vanity Fair" في عددها للشهر المقبل عن زواجها بالنجم العالمي Brad Pitt في آب المنصرم ، مؤكدة أنّ الزواج غيّر في حياتها وعلاقتها بشريكها، معتبرة أنّ فكرة أنهما زوج وزوجة جميلة.

كما أفصحت النجمة عن بعض العهود التي تبادلاها، وكانت مقترحة من أطفالهما، على رأسها أن يقدّم أحدهما الاعتذار إلى الآخر، إذا أخطأ.

وفي خلال المقابلة، أعربت Angelina عن رغبتها بشكل كبير في خوض غمار عالم السياسة.

وعن الأسباب التي تدفعها إلى الرغبة في خوض مجال السياسة، قالت Angelina: "عندما تعمل في مجال العمل الإنساني، تصبح على يقين من أنه يجب أخذ السياسة في الاعتبار، لأنك إذا أردت أن تحدث تغييراً جذرياً، يجب أن تتحمل مسؤوليّة".

وذكرت النجمة أنها تعتقد أن عملها السينمائي من الممكن أن يشكل عائقاً أمام احتمال ترشّحها لمنصب رسمي، لأنها حتى الآن لا تعرف أين يمكنها أن تعطي أكثر.

يُذكر أن الثنائي Angelina Jolie و Brad Pittيتشاركان حالياً بطولة فيلم " By the Sea".