مايكل شوماخر يصارع الموت

عد أن أكد الأطباء سابقاً وجود أمل في تحسن حالة بطل سباقات الفورمولا-1 Michael Schumacher ، الذي يقبع في منزله في سويسرا، حيث يخضع لدورة إعادة تأهيل، أعلن اليوم طبيبه أنّ البطل يصارع الموت وحالته تتدهور.

ويخضع Schumacher لعلاج، تصل تكالفيه أسبوعياً إلى 100 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من أنّ مرور الوقت يؤدّي إلى تضاؤل احتمالات تحسّن حالته.

وقال Gary Hartstein، طبيبه المعالج، إنّ البطل لن يعيش زمناً طويلاً، لأنّ حياة مثل هؤلاء المرضى تتراوح بين أشهر وسنوات عدة، كما أشار إلى أنّ العائلة اليوم تعيش معه مرحلة وداع طويلة، في وقت لا تزال زوجته Corinna، تأمل أن يتكلم زوجها مجدّداً ويمشي ويشعر.

وكان Schumacher قد استفاق في شهر حزيران من العام الحالي من غيبوبته وغادر المُستشفى، التي كان يمكث فيها في مدينة "غرينوبل" الفرنسية، منذ تعرّضه لحادث مرّوع، أثناء تزلّجه في 29 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

كورينا شوماخر: صحّة زوجي مايكل تتحسّن إنما ببطء شديد