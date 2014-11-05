عابد فهد: "حريم السلطان" أخذ أكبر من حجمه وصار مملاً

أعرب النجم السوري عابد فهد عن استغرابه من الضجة المثارة حول المسلسل التركي"حريم السلطان"، مؤكداً أن المسلسل أخذ أكثر من حجمه بشكل مبالغ به.

وأضاف عابد في لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة"، الذي يعرض على قناة الحياة أن ديكورات المسلسل عادية للغاية ولا تليق بحجم سلطان، وتساءل "هل يعقل أن يكون سلطاناً ولديه في قصره ممراً ضيقاً مثل الممر الذي ظهر في المسلسل؟".

وأكمل عابد قائلاً إن المثير في المسلسل فقط هو العلاقة بين الرجل والمرأة، لكنها في الوقت نفسه قصص وحكايات مملة لا تستحق كل هذه الأجزاء، فالموجود في الجزء الأول هو نفسه الموجود في الجزء الثاني والثالث وهكذا، وتساءل عابد "أين القضية في المسلسل التي نناقشها معا بعد انتهاء أحداثه؟".

وأضاف عابد أنّ "سر انتشار الدراما التركية في الوطن العربي بشكل عام يعود إلينا نحن، إذ أنّ الأتراك اقتحمونا بمسلسلاتهم في مرحلة مفلسة مرت بها الدراما العربية، من فراغ على صعيد السيناريو والإخراج، فدخلت التركية للفضائيات لأن سعر الحلقة زهيد جداً وهذا ما يدفع الفضائيات إلى العمل على "تعبئة الهواء"وتساءل عابد "هل اقتحمتنا هذه الظاهرة أيام مسلسلات "ليالي الحلمية" و"بين القصرين" ؟ بالطبع لا فلم يكن هناك مكان لها."

وتطرق النجم السوري للحديث عن مدى تقبل المجتمع الشرقي لفكرة الخيانة الزوجية خاصة من المرأة، وهي القضية التي ناقشها خلال أحداث مسلسله "لو"مع نادين نجيم ويوسف الخال، قائلاً إنه لا يجب التفكير بفكرة أن يتقبل أو لا يتقبل المجتمع فكرة ما، فالخيانة موجودة من السيدات والرجال ولا أحد ينكر ذلك، وأوضح أن شخصية ليلى التي جسدتها في المسلسل نادين نجيم خانت زوجها لأنها شعرت معه برتابة شديدة واختفاء لغة الحوار بينهما، ففترة الزواج بين ليلى وغيث استمرت خمس سنوات تخللها ملل شديد، وجسد غيث شخصية الرجل التقليدي فلا جديد في حياتهما معاً لذا ذهبت بمشاعرها إلى شخص آخر، وأوضح أن العلاقة الجنسية أيضاً نوقشت لكن بشكل ضمني في العلاقة بين الزوجين فالمرأة تتلهف لمن يشعرها أنها امرأة مرغوب فيها.

واعتبر عابد أن المسلسل يقول بصوت عال للرجل الشرقي"دير بالك على حالك وانتبه من أن تقع زوجتك في الخيانة وتكون أنت السبب".

وأشار عابد إلى أنه تناقش مع ابنته في مفهوم الخيانة الزوجية وأجابها بكل صراحة على كل تساؤلاتها بشأن المسلسل، مؤكدا أنه في عصر التكنولوجيا والإنترنت أصبح كل شي مفتوح لذا لا بد أن نكون واقعيين وصادقين مع أبنائنا.

واظهر عابد فهد خلال اللقاء مدى متابعته للدراما المصرية حيث أشاد بمسلسلي"سجن النسا" للفنانة نيللي كريم، مشيداً بأدائها الذي وصفه بالرائع وأشاد كذلك بمسلسل"ابن حلال" للممثل محمد رمضان.

وعن مصير مسلسل "نجيب الريحاني" قال عابد إن المشروع كان قائماً منذ أربع سنوات وتأجل لوجود خلافات في وجهات النظر، تحديدا في كيفية تقديم الشخصية فهل نبحث عن سيرته الذاتية أم عن الممثل الذي لا يعرفه أحد.

على النطاق الرياضي قال عابد إنه مشجع قوى لنادي برشلونة، ومتابع جيد لفريق ريال مدري لكن كخصم فقط.

ولم تأت الحلقة على ذكر ما حصل مع عابد في مطار القاهرة حيث أخضع للتحقيق لمدة ربع ساعة بسبب الإجراءات الروتينية.

احتجاز عابد فهد في مطار القاهرة

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