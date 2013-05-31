تشكيل عصابي يستولي على سيارة و50ألف جنيه تحت تهديد السلاح بكفر الشيخ

تمكن تشكيل عصابي يتكون من خمسة من الإستيلاء على سيارة “عمرو عبدالحميد لطفي ” 29 سائق من القاهرة أثناء سيره على طريق” الحامول كفرالشيخ ” بسيارته، واستولواعلى مبلغ 50ألف جنية تحت تهديد السلاح .

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارا من اللواء أمجد عبدالفتاح مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقى مأمور مركز بيلا ببلاغ تقدم به “عمرو عبد الحميد لطفي” 29 سنة، سائق، مقيم بعين شمس بالقاهرة، يفيد بسرقة سيارته الجامبو الشيفروليه رقم 592 موديل 2010 بيضاء اللون، أثناء سيره بطريق ” الحامول كفر الشيخ ” أثناء توجهه لتحميل دواجن من إحدي المزارع، وأمام عزبة الأوقاف اعترضته سيارة ملاكي ماركة ميتسوبيشي لانسر سوداء اللون مطموسة الأرقام كتبها ” الغربية “.

ونزل منها خمسة أشخاص وا ستولوا على السيارة ومبلغ 50ألف جنيه وهاتفي المحمول، تحت تهديد السلاح الناري، وفروا هاربين، تحرر المحضر رقم 4 أحوال مركز شرطة بيلا، وأمر اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ بتكثيف فرق البحث الجنائي من عملهم برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائي للوصول لمرتكبي الحادث والنشر بأوصافهم، وإخطار النيابة العامة.