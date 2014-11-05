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بيونسيه تهزم مادونا وتتربع على عرش الأعلى دخلاً

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الأربعاء 05-11-2014 15:26

استطاعت النجمة العالمية Beyonce أن تهزم النجمة الشهيرة Madonna، لتتربّع على قائمة النجمات الأعلى دخلاً في عام 2014، بإيرادات قُدّرت بحوالى 115 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت الأخيرة في الصدارة خلال العام المنصرم.

وقد أصدرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بأسماء 10 نجمات هنّ الأعلى دخلاً في 2014، فتصدّرت  القائمة Beyonce، البالغة من العمر 33 عاماً، بمبلغ يُعادل أكثر من ضعفي ما جنته العام الماضي عندما كانت في المركز الرابع.

وحلّت في المركز الثاني النجمة Taylor Swift البالغة من العمر 24 عاماً بمبلغ إجمالي وصل إلى قرابة الـ64 مليون دولار، بعدما كانت في المركز الثالث خلال العام الماضي.

وكان المركز الثالث من نصيب النجمة Pink، بعدما حققت 52 مليون دولار، والمركز الرابع من نصيب النجمة العالمية Rihanna، البالغة من العمر 26 عاماً، بعدما حققت 48 مليون دولار، في حين حلّت Katy Perry، البالغة من العمر30 عاماً في المركز الخامس بإيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار.

يُذكر أنّ النجمة الشهيرة Madonna، البالغة من العمر 56 عاماً، التي تصدّرت القائمة العام الماضي، لم تكن أبداً ضمن القائمة في هذا العام.

وهذه لائحة بأسماء النجمات الأعلى دخلاً في 2014:

1. Beyoncé - $115 million

2. Taylor Swift - $64 million

3. Pink - $52 million

4. Rihanna - $48 million

5. Katy Perry - $40 million

6. Jennifer Lopez - $37 million

7. Miley Cyrus - $36 million, tie

7. Celine Dion - $36 million, tie

9. Lady Gaga - $33 million

10. Britney Spears - $20 million
 

 

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