هل يتحدى وائل كفوري مروان خوري مجدداً بأغنية "لو"؟

بيروت_ هيام بنوت

بعد "الهمروجة" التي افتعلها الفنان وائل كفوري بانسحابه من برنامج "آراب ايدول" في الحلقة الماضية، والتي تبين أنها كانت "مفتعلة" ومخطط لها، وتهدف إلى لفت الأنظار الى البرنامج وتداول اخباره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي تراجعت الى حد كبير بعد انسحاب الفنان راغب علامة منه، خصوصاً وأن مناكفاته مع أحلام، كانت تشكل الحيز الأكبر من إهتمام الصحافة والناس، تداولت المواقع الإلكترونية أن وائل كفوري سيشارك الفنانة إليسا، التي ستحل ضيفة على البرنامج في الحلقة المقبلة، في تقديم أغنية "لو" بطريقة "الديو".

فهل هذا الخبر هو مجرد "همروجة من همروجات" وائل كفوري الذي يحاول أن يثبت أنه عند حسن ظن MBC به، وأنه قادر من حلقة الى أخرى، على "ابتكار قصص مثيرة للجدل" تهدف إلى الترويج للبرنامج وجذب المشاهدين لمتابعته، أم أن الخبر صحيح، ويسعى من خلاله الردّ مجدداً على حملة "التعنيف" التي طالته من "فانز" الفنان مروان خوري، بعد أن كان قد كتب لإليسا على حسابه الخاص عبر "توتير": "مع احترامي للجميع ...لو؟؟ لو كانت بغير صوتك؟؟؟ كانت ولو!!".وذلك مباشرة بعد أن غنى مروان خوري أغنية "لو" بصوته في برنامج "هيدا حكي".

ومع أن كفوري دافع عن نفسه في اليوم التالي بإطلاق تغريدة أخرى كتب فيها:" يا جماعة مش من شيمي قلل من احترام حدا ..كل اللي كنت بقصدو كان اختيار موفق من مروان لإليسا ...(صوت اليسا) ومروان فنان لبناني... وبفتخر فيه".

فهل يتحدى وائل مروان بالأغنية أم يؤكد بطريقة ما أنها لإليسا دون غيرها، بعد أن انتشرت على نطاق واسع عبر اليوتيوب بصوت مروان وتداولها محبوه؟