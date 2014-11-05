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رابح والجسمي يقدمان أوبريت "خليج 22" بالسعودية

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رابح والجسمي يقدمان أوبريت "خليج 22" بالسعودية رابح والجسمي يقدمان أوبريت "خليج 22" بالسعودية

الأربعاء 05-11-2014 16:12

قال الشاعر السعودي عبدالله أبو راس في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": شرفت باختياري لكتابة أشعار الأوبريت الغنائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم الضخم، وأعد الجمهور بأوبريت غنائي جميل وجديد ومختلف من ناحية الكلمات في افتتاح بطولة "خليجي 22"، وأتمنى أن ينال الأوبريت النجاح والقبول الجماهيري كما حدث في أوبريت الجنادرية الماضي، وأن أقدم عملاً يليق بهذا الحدث الرياضي الهام الذي يجمع الأشقاء في الخليج على الحب والرياضة والأخلاق، وأيضاً أتمنى أن يفوز السعودي باللقب الخليجي".

وأوضح أن الأوبريت يتحدث عن دول الخليج الشقيقة ويرسم من وحي أناشيدهم الوطنية معزوفة من عبارات الإخاء والمودة والمصير المشترك، مبيناً أن الأمور في تحضير وتنفيذ الأوبريت تسير بشكل مميز حيث أن هناك تعاون كبير بينه وبين ملحن الأوبريت الفنان السعودي رابح صقر الذي سيقوم بغناء الأوبريت بجانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ولفت إلى أن رابح يقدم موسيقى رائع وإيقاعات مختلفة في لحن الأوبريت، وقال إن هناك علاقة فنية وشخصية متينة تربطه بحسين الجسمي ورابح صقر .

وتشير مصادر "سيدتي نت" الخاصة إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل الأوبريت الغنائي من رابح صقر وحسين الجسمي، وأنه سيكون هناك بروفة نهائية للأوبريت تجمع رابح والجسمي وأبو راس في الملك فهد بالرياض قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، حيث ستنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 22 والتي تقام في العاصمة الرياض في الفترة من 13 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية هي: والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان والعراق واليمن، فيما ستجمع مباراة الافتتاح المنتخب السعودي بنظيره القطري.

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سيدتي

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