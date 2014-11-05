إليسا تنتظر وصول عدد متابعيها في توتير إلى 5 ملايين

توجّهت النجمة اللبنانية إليسا بالشكر إلى جمهورها، بعد بلوغ عدد متابعيها على موقع "تويتر" 4. 4 ملايين معجب، معتبرة أنّ العدد دليل على رضى الجمهور عن فنها الذي تقدّمه، والذي يُراعي قيم المجتمع ومشاعره.

شكر إليسا جاء في تغريدة، كتبت فيها بالإنجليزية: "ما هذا الرقم، إنه مدهش!!، 4.4 ملايين متابع، شكراً جزيلاً لكل واحد منكم...أحبكم...5 ملايين متابع على الطريق".

من جهته، هنأ جمهور إليسا نجمته بالإنجاز الذي تحقق، معبّراً عن حبّه الكبير للنموذج الذي تمثله إليسا، ومؤكداً استحقاقها الـ5 ملايين متابع.