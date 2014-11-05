نيللي كريم: أحبّ زوجي كثيراً وهذا أسعد يوم في حياتي

استطاعت أن تحقق نقلات فنية كبيرة في السنوات الماضية بسبب اختياراتها المتميزة، والتي حققت لها حضوراً غير مسبوق لدى الجمهور؛ لأنها ترفع شعار "الأعمال التافهة ليست في حساباتي". إنها نيللي كريم التي أصبحت "حدوتة" (قصة) الوسط الفني بعد نجاحها الكبير في دراما رمضان من العام الماضي في مسلسل "ذات". وهذا العام، تكرر السيناريو لكن بشكل أكبر بمسلسليها "سجن النساء" و"سراي عابدين" وبعده فيلم "الفيل الأزرق" مع كريم عبد العزيز والذي يتصدر شباك الإيرادات حالياً. "سيدتي" التقتها في الحوار التالي حيث أطلّت بـ "لوك" جديد ومختلف:

تجربتي مع نجمات "سراي عابدين"

كيف تعاملت مع تصوير عملين دراميين في وقت واحد، أي «سراي عابدين» و«سجن النسا». وهل تعتقدين أن عرضهما في موسم رمضان خلق حالة من عدم الراحة بالنسبة لك؟

عموماً، لا أحب على الإطلاق أن أصوّر عملين في وقت واحد. لكنّ الظروف حكمت. وأعترف أنني تحملت مجهوداً كبيراً؛ لأنني قدمت في «سراي عابدين» شخصيتين. فكان مجهوداً كبيراً، وأيضاً في مسلسل «سجن النسا» كان الضغط شديداً من صعوبة الشخصية، ولذلك خرجت من رمضان في قمة إرهاقي.

أما بالنسبة للعملين، فكنت أتمنى أن يعرض أحدهما في رمضان والآخر بعيداً عن هذا الشهر. لكنّ هذه الأمور تخرج عن إرادتنا كممثلين والمتحكم فيها هو المنتج. لكن، سعدت كثيراً بمسلسل «سراي عابدين»؛ لأنه عمل تاريخي خاص بذل فيه كل صنّاعه مجهوداً كبيراً. وأعتقد أنه خرج بشكل عالمي.

صفي لنا كيف تعاملت مع النجمات يسرا وغادة عادل ونور، وهل كان هناك تنافس أم تعاون؟

صدقني، الحياة كانت حلوة جداً بيننا. وأساساً، كلنا صديقات، لكن الذي ساهم في خلق هذه الحالة الفنانة الجميلة يسرا والمخرج عمرو عرفة، كما أن التنافس ضروري وأيضاً التعاون كان السمة الغالبة. كلنا اجتهدنا على أدوارنا حتى تخرج بهذا الشكل.

ما أكثر ما جذبك في مسلسل «سراي عابدين»؟

ضخامة الإنتاج الذي ضمّ كل هذه المجموعة من النجوم، وأنفقت كل هذه الأموال على الديكورات والملابس حتى يخرج المسلسل بهذا الشكل.

ما سبب إصرارك على البطولات الجماعية سواء في «سجن النسا» أو «سراي عابدين»، هل تشعرين أنها الأنسب للمشاهد؟

البطولات الجماعية تخلق حالة من الجذب لدى المشاهد، خاصة إذا كان الموضوع شيقاً وجذاباً. وهذا ما حدث مع «سجن النسا». وأنا ليس عندي عقدة البطولة الفردية، رغم أنها في أوقات كثيرة أيضاً تنجح وتكون مطلوبة. أما مسلسل «سراي عابدين» فهو مسلسل تاريخي لا تصلح فيه سوى البطولات الجماعية؛ لأنه يتناول فترة تاريخية بها شخصيات كثيرة وكانت مؤثرة.

نحن أصدقاء قبل أن أكون أماً لهم

انشغالك المستمر بالفن، هل ينعكس سلباً على علاقتك مع زوجك وأبنائك؟

أحياناً. لكنني بمجرد أن أحصل على إجازة، أقوم على الفور بالتواجد معهم، خاصة أنني أم لأربعة أبناء. وأحاول قدر المستطاع أن أحقق لهم رغباتهم في أوقات فراغي حتى لا أكون مقصرة في حقهم. وأبنائي: سيريا وكندة ويوسف وكريم نتعاون سوياً بشكل ديمقراطي جداً، ونحن أصدقاء قبل أن أكون أماً لهم.

هل من الممكن أن تمنعي أحدهم من الدخول إلى الساحة الفنية إذا كانت لدية رغبة بذلك؟

لا يمكن أن أمنع أياً منهم من احتراف مهنة بشرط أن يحبها. أما إذا أصرّ على رأيه فسأقول له رأيي بصراحة في موهبته حتى يستطيع أن يحدد موقفه، أشعر أن كندة وعمرها ست سنوات لديها ميول فنية فهي تحب الرقص والغناء والتمثيل، لكنها مازالت صغيرة. وإذا كبرت وكانت مصرّة على استكمال مشوارها في الساحة الفنية بالتأكيد سوف أدعمها.

هل زوجك أيضاً يتعاون معك بشكل ديمقراطي؟

حبي لزوجي يزيد باستمرار؛ لأنني أشعر بأنه يحب بيته بصورة غير طبيعية ويوفر لنا الأمان بشكل مستمر. والاتفاق والتفاهم هو شعار حياتنا، لا يمكن أن يتخذ أي منا قراراً دون مشاورة الآخر.

رغم النجاح الفني الكبير، يبدو ظهورك في المناسبات والإعلام ضعيفاً، ما سبب ذلك؟

لست ضد الظهور في الإعلام أو حضور مناسبات. لكنني أحب الظهور عندما يكون هناك حدث، بعدها أركز مع الأعمال الجديدة. أما المناسبات فتأتي على حسب ظروفي، خاصة أنني ـ كما قلت لك ـ أحب أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي.

صديقاتي في الوسط الفني

ما رأيك بممثلات جيلك؟

كل واحدة لها مذاق خاص بها وأرى أنهنّ حققن نجاحات كبيرة لأنهنّ مجتهدات.

من هنّ صديقاتك في الوسط الفني؟

أتمتع بصداقة مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وأحبها كثيراً وأيضاً هند صبري ومنة شلبـي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز وبشرى، وأيضاً النجوم أحمد حلمي وأحمد السقا وهاني رمزي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وخالد صالح وخالد الصاوي. ولا أحب أن أنسى أحداً لأن علاقتي جيدة بالجميع.

ما كان شعورك عندما فزت بجائزة «الموريكس دور» كأفضل ممثلة عربية؟

سعدت بهذا التكريم لأنه اختيار من خارج بلدي، وهذا يعني أن كل العالم العربي معجب بما قدمته. والتكريمات عموماً شيء جميل، لكنها بالنسبة لي تمثّل ضغطاً شديداً؛ لأن الخوف سوف يتملّكني عندما أختار العمل الدرامي الذي سوف أقدمه لعام 2015، حتى لا أتراجع عن المكانة التي حققتها. وأتمنى أن يكون العمل الجديد مع الثنائي: المؤلفة مريم ناعوم والمخرجة كاملة أبو ذكري، لأنه يحسب لهما أنهما استطاعتا أن تصلا بي إلى جائزة أفضل ممثلة عربية.

بعيداً عن الفن

*ما هو أسعد يوم في حياتك؟

عندما أستيقظ من النوم وأنظر في وجه أبنائي وزوجي وأجدهم يبتسمون، أتمنى ساعتها أن أقفز من الفرحة.

*ما هو أفضل أيام الأسبوع؟

عندما أحصل على إجازة يكون هذا اليوم الأفضل؛ لأنني أستريح فيه.

*إذا أردت أن تقضي يوماً بصحبة شخص فمن يكون؟

زوجي. وأحب كثيراً أن أقضيه في منطقة فيها بحر؛ لأنني أحب أن أنظر إلى البحر وأمواجه.

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