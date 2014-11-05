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أمن مصر للطيران يضبط 10 ركاب قبل صعودهم للطائرات بآلات حادة ومخدرات وأموال

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أمن مصر للطيران يضبط 10 ركاب قبل صعودهم للطائرات بآلات حادة ومخدرات وأموال أمن مصر للطيران يضبط 10 ركاب قبل صعودهم للطائرات بآلات حادة ومخدرات وأموال

مطار القاهرة

قال طارق زكى رئيس قطاع أمن للطيران أن رجال الأمن بالشركة ضبطوا 10 ركاب خلال الأسبوع الحالى قبل محاولتهم الصعود للطائرات بآلات حادة ومخدرات وأموال مما يمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرات.

اضاف زكى فى إطار تشديد الإجراءات الأمنية لحماية طائرات وركاب مصر للطيران يقوم فريق أمنى من الشركة بتفتيش الركاب وأمتعتهم مرة أخيرة قبل صعودهم إلى الطائرات وتمكن رجال الأمن من ضبط 10 محاولات لركاب مصريين وعرب وأجانب حاولوا الصعود بآلات حادة سكاكين ومقصات ممايمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة ومخدرات وأموال تخالف القوانين التى حددت النقد المصرى بـ 5 آلاف جنيه والأجنبى بـ 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية وتم القبض على الركاب العشرة وتسليمهم للجهات الأمنية لإتخاذ اللازم .

وناشد زكى الركاب بالإلتزام بالقوانين والضوابط الخاصة بالسفر حتى لايتعرضون للتوقيف والمساءلة الجنائية ، وقال إن بعض الدول تحكم بالإعدام على حاملى المواد المخدرة فى حالة ضبطهم لدى وصولهم إليها مع عدم إستلام أية حقائب من غرباء قبل دخولهم المطار ، وقال إدعى معظم المقبوض عليهم بحصولهم على المضبوطات من أشخاص أمام صالة السفر لتوصيلها لأقاربهم فى محطات الوصول .

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