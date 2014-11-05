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إيران تدين الاعتداء الإرهابي على مراسم العزاء الحسيني بنيجيريا

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إيران تدين الاعتداء الإرهابي على مراسم العزاء الحسيني بنيجيريا إيران تدين الاعتداء الإرهابي على مراسم العزاء الحسيني بنيجيريا


> شجبت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، الاعتداء الإرهابي على مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام، في شمال شرق نيجيريا، داعية إلى تحديد هوية ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وأكدت أفخم على ضرورة التصدي للتطرف والأعمال الإرهابية في مختلف نقاط العالم، و شددت على أهمية التحلي باليقظة والحفاظ على الوحدة بين المسلمين.

يذكر أن تفجيراً انتحارياً استهدف مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في مدينة بوتيسكوم بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً وجرح نحو 50 آخرين.

وتشير بعض التقارير إلى وقوف جماعة بوكرام الإرهابية وراء الجريمة.

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