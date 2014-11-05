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فوائد عديدة للبرتقال

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فوائد عديدة للبرتقال فوائد عديدة للبرتقال

أرشيفية

يعد البرتقال من الفواكه المحببة لدي في فصل الشتاء سواء كان عصيرا أو مقدم مع سلطة الفواكه أو حتى منفردا. ولتناول البرتقال بانتظام العديد من الفوائد الصحية، فالثمرة الواحدة تمد الجسم بالطاقة وتمنحه الكمية اللازمة له من فيتامين سي. ليس هذا فحسب، بل للبرتقال العديد من الفوائد الأخرى والتي تتمثل فيما يلي:
> - يحتوي البرتقال على العديد من مضادات الأكسدة وبذلك فهو يساعدك على التمتع ببشرة مشرقة دائما، كما أنه يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة.
> - يضم كثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة العينين مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم فلا تغفلي تناول ثمرة برتقال واحدة بشكل يومي.
> - يعمل على تنشيط الدماغ لاحتوائه على حمض الفولات والفوليك، كما أنه من الفواكه المهمة للحامل لأنه يحمي الطفل من الإصابة بالاضطرابات العصبية.
> - يقي البرتقال من أمراض القلب، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يقلل من تصلب الشرايين ويضبط مستوى ضغط الدم المرتفع.
> - البرتقال من أكثر الفواكه التي تريح المعدة لكثرة الألياف به، وبذلك فهو يقي من الإصابة بالإمساك وقرحة المعدة.
> - إذا كنت تعانين من تساقط الشعر، فتناولي ثمرة من البرتقال يوميا لأن فيتامين سي المتوفر فيه يحفز من إنتاج الكولاجين اللازم لصحة الشعر.
> ملحوظة: احرصي عند تقشيرك للبرتقال أن تحتفظي بالقشرة الداخلية منه لأنها مغذية جدا أكثر من الثمرة نفسها!
> - تناول عصير البرتقال الطازج بانتظام يحمي من أمراض الكلى وتكون الحصوات. ولكن راعي ألا تكثري من تناول عصائر الفاكهة لأن سكر الفاكهة الزائد عن الحد يصيب بتسوس الأسنان.

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