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تركيا تتهم القوات السورية بارتكاب «مجازر» في محيط حلب

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اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، القوات السورية بارتكاب «مجازر» في محيط مدينة حلب وقال إن تركيا ستواجه أزمة لاجئين جديدة إذا سقطت حلب، ثاني أكبر المدن السورية، في أيدي الجيش السوري.

وفي الوقت الذي تقصف فيه الطائرات الحربية الأمريكية قوات تنظيم «داعش» في أجزاء من سوريا شدد الجيش السوري حملته على بعض الجماعات المناوئة له في الغرب والشمال تعتبرها واشنطن حلفاء لها بما في ذلك حلب ومحيطها.

وتطالب أنقره بأن يوسع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملته ليشمل الأسد إلى جانب «داعش» وتقول إنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا إذا بقي الأسد في السلطة. وقال داود أوغلو للصحفيين مساء الثلاثاء بعد الاجتماع مع كبار قادة الجيش «نحن نراقب التطورات في حلب بقلق. ورغم أن المدينة ليست على وشك السقوط فإنها تحت ضغط شديد».

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