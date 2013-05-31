قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن 3 خطوط ساخنة وصفحة على "فيس بوك" لتلقي شكاوى الامتحانات

رئيس القطاع يعقد اجتماعات مع المسؤولين لشرح خطة متابعة الامتحانات

كتب : وائل فايز منذ 5 دقائق

تبدأ، غدا، امتحانات الشهادات الأزهرية "الإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث"، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية حالة الطوارئ القصوى، وعقد رئيس القطاع، الشيخ جعفر عبدالله، عدة اجتماعات مع جميع المسؤولين بالقطاع وشرح لهم خطة العمل الكاملة من أجل متابعة الامتحانات ومواجهة الغش في جميع معاهد الجمهورية.

وقال رئيس القطاع إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وصلت للمناطق بضرورة تأمين مقار اللجان والأسئلة، وعدم وجود أي شخص في مكان الامتحان لا علاقة له بالامتحان، والسماح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر 15 دقيقة فقط وعدم الزيادة على ذلك، وعدم التهاون أو السماح بالغش.

وطالب رؤساء اللجان باستبعاد كل من صدر قرار بحرمانه من المشاركة في أعمال الامتحانات، وإعداد دفاتر لحضور وانصراف الطلاب، وعدم وجود ملاحظ واحد في اللجنة مهما كانت الأسباب، وأن تكون لجنة الشفوي ثنائية، بالإضافة إلى دخول الطلاب الوافدين امتحان المستوى الرفيع إذا كانوا يدرسون بالأزهر من المرحلة الإعدادية أسوة بالمصريين، وكذلك الطلاب المكفوفين أسوة بزملائهم.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على قيام رئيس اللجنة باستلام أعذار الطلاب المتخلفين عن دخول الامتحان في بعض المواد وإرسالها في مظروف خاص خلال ثلاثة أيام حتى يتسنى للطلاب دخول امتحانات الدور الثاني، على أن يكون العذر مقبولا طبقا للتعليمات التي تم إرسالها، وحظر استخدام التليفون المحمول للطلاب والملاحظين داخل اللجان أو اللاب توب.

وأضاف رئيس القطاع أنه تم تفويض رؤساء المناطق بالموافقة على عقد لجان طبية للطلاب في الحالات الطارئة داخل مقر اللجنة، ما عدا الأمراض المزمنة، وكذلك تفويض رؤساء المناطق بإلغاء امتحان كل من يثبت عليه الغش أو قام بعمل يتنافى مع أجواء الامتحانات من إشاعة للفوضى أو الاعتداء على أحد أو إذا ضمن ورق الإجابة سبا أو قذفا مخالفا للنظام العام، بشرط إجراء تحقيق مع الطالب وشهادة رئيس اللجنة والملاحظين، ويكون الإلغاء مسببا على أن يكون الإلغاء شاملا للدورين.

وكشف رئيس القطاع أن القطاع يبدأ من أول يوم للامتحانات قافلة تجوب جميع محافظات الجمهورية، على مدار جميع أيام الامتحانات، وستكون على اتصال مباشر بالقطاع، من اجل سرعة اتخاذ القرار المناسب في حال وجود أية مشاكل.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع أعد خطة رقابية محكمة، وأطلق خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور والملاحظين عبر صفحة التواصل الاجتماعي على موقع "فيس بوك"، خاصة بشؤون المناطق لتلقي الاقتراحات والشكاوى https://www.facebook.com/wm.weaam" شئون المناطق الأزهرية"، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتف تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي المقترحات والشكاوى وهي 0224016686 أو 01272861696 أو 01098210640.